Des inondations soudaines ont frappé la province de Sughd au Tadjikistan

Le 11 juillet, des inondations soudaines ont frappé le village de Darg, dans le district d'Ayni, province de Sughd, au Tadjikistan. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des torrents de boue et de pierres dévalant les montagnes à grande vitesse, endommageant des routes, des ponts et certaines infrastructures.

Les images filmées par les habitants témoignent de la puissance du courant et des dégâts causés dans la région. L'événement s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses discussions parmi les utilisateurs.

Au 13 juillet, les autorités tadjikes n'avaient pas encore fourni de détails sur d'éventuelles victimes ou blessés, ni sur l'ampleur exacte des dégâts matériels.

Auparavant, les services météorologiques du Tadjikistan avaient averti la population du risque élevé d'inondations soudaines dues aux fortes précipitations prévues dans les régions montagneuses du pays.