John Arne Riise : Erling Haaland est capable de battre l'équipe d'Angleterre

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John Arne Riise : Erling Haaland est capable de battre l'équipe d'Angleterre

À l'approche des quarts de finale de la Coupe du Monde, le monde du football a les yeux rivés sur le choc intense entre la Norvège et l'Angleterre. L'ancien défenseur de Liverpool, John Arne Riise, a partagé ses réflexions sur cette confrontation, exprimant sa conviction que l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, mènera son pays à la victoire. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une interview accordée à BestBettingSites, Riise a qualifié Erling Haaland de meilleur avant-centre du monde actuel. Il a souligné que la puissance physique et l'approche professionnelle de l'attaquant norvégien pourraient poser de sérieux problèmes aux défenseurs de l'équipe d'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel. L'ancien joueur estime que si les Norvégiens franchissent cette étape, la voie vers le titre leur sera ouverte.

Le meilleur attaquant du monde

John Arne Riise a salué non seulement les compétences de Haaland sur le terrain, mais aussi ses qualités humaines. Selon lui, Erling est l'un des rares joueurs du football moderne à savoir combiner l'instinct du buteur et le respect de l'adversaire. « Quand il s'agit des tâches qu'un attaquant doit accomplir, Erling Haaland est inégalé dans le monde », a déclaré Riise.

Il a également noté le duel de Haaland contre des défenseurs robustes comme Gabriel. Selon Riise, bien qu'Erling soit agressif et déterminé pendant le match, il fait preuve d'un grand respect envers ses adversaires après le coup de sifflet final. C'est précisément ce caractère et cette volonté de fer qui devraient être le facteur décisif pour percer la défense anglaise en quart de finale.

Patriotisme et objectifs élevés

Il est intéressant de noter que John Arne Riise, ayant passé dix ans de sa carrière dans le football anglais, a admis qu'il soutenait habituellement les « Three Lions » lors des grands tournois. Cependant, alors que l'équipe nationale de Norvège a atteint un tel stade, il a affirmé que sa loyauté va entièrement à son pays natal. Il espère que les Norvégiens battront l'Angleterre et créeront une sensation dans le tournoi.

Tout en évaluant les chances de son pays, Riise a mis l'accent sur les points suivants :

  • L'excellente forme physique et la supériorité athlétique d'Erling Haaland ;
  • Le moral collectif de l'équipe et sa soif de victoire ;
  • La capacité à opposer une résistance digne aux tactiques de Thomas Tuchel.

En conclusion, Riise a déclaré qu'il était convaincu que si la Norvège franchissait l'obstacle anglais en quart de finale, elle soulèverait le trophée de la Coupe du Monde à la fin du tournoi. Ce match ne sera pas seulement un duel entre deux équipes, mais aussi entre le meilleur attaquant du monde et les schémas tactiques de Thomas Tuchel.

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Jahongir Tursunov
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