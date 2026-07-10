Un avion de chasse F-16 prend feu en Grèce (vidéo)

Appartenant à l'armée de l'air grecque, un chasseur F-16C Fighting Falcon a effectué un atterrissage d'urgence en raison d'une défaillance technique et d'un incendie survenus pendant le vol à l'aéroport international de Zante. C'est ce qu'a rapporté la publication Kouti Pandoras.

Selon les informations, l'avion a dérapé sur la piste lors de l'atterrissage avant de s'enflammer. Heureusement, le pilote a réussi à garder le contrôle de la situation et à évacuer l'appareil à temps. Il n'a pas été blessé lors de l'incident.

Il est précisé que l'avion militaire effectuait un vol d'entraînement planifié au-dessus de la mer au moment de l'incident.

Les services de secours arrivés rapidement sur les lieux ont maîtrisé l'incendie en peu de temps. Actuellement, les autorités militaires grecques ont ouvert une enquête officielle sur les causes de l'incident.