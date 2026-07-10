Salah quitte Liverpool : il choisit sa nouvelle équipe après la Coupe du Monde 2026

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Salah quitte Liverpool : il choisit sa nouvelle équipe après la Coupe du Monde 2026

L'attaquant légendaire égyptien qui a quitté le club anglais de Liverpool Mohamed Salah décide où poursuivre sa carrière. TEAMtalk selon le rapport de, la star de 34 ans est actuellement confrontée à un choix sérieux entre les offres du championnat d'Arabie saoudite et de la MLS américaine. Zamin.uz a rassemblé les détails du transfert le plus sensationnel du monde du football.

Adieux à Liverpool et statut d'agent libre

Mohamed Salah a conclu un accord mutuel avec les Merseysiders pour résilier son contrat d'une saison supplémentaire par anticipation et a officiellement obtenu le statut de agent libre .

Après que l'équipe nationale d'Égypte a été éliminée de la Coupe du Monde 2026 suite à une défaite contre l'Argentine, Salah a intensifié les négociations de transfert concernant son avenir. Il dispose actuellement de deux destinations mondiales majeures.

Plan A : L'Arabie saoudite, proche de l'Égypte

La Saudi Pro League est considérée comme la destination principale et la plus solide financièrement pour Salah. Le facteur géographique, à savoir la proximité avec sa patrie, l'Égypte, joue un rôle majeur dans sa prise de décision. C'est pourquoi il montre une préférence pour les clubs situés dans la partie ouest de l'Arabie saoudite.

Clubs prétendants : Les grands clubs de Djeddah — Al-Ittihad et Al-Ahli, ainsi que le club ambitieux Neom , sont les principaux candidats pour recruter la star égyptienne.

Plan B : Les États-Unis (MLS) où l'attend un milliardaire compatriote

Si Salah rejette l'option saoudienne, il se dirigera vers l'autre côté de l'océan, vers la célèbre MLS américaine. Deux clubs en Amérique manifestent un intérêt sérieux :

  1. Inter MiamiLionel Messi l'opportunité de jouer aux côtés de.

  2. San Diego — cette option est très attrayante pour Salah, car le propriétaire de ce club est le milliardaire égyptien Mohamed Mansour. Il est prêt à créer des conditions favorables pour son compatriote Salah.

Est-ce la fin avec l'Europe ?

Bien que plusieurs grandes équipes européennes maintiennent un intérêt pour Mohamed Salah, l'avis des experts et spécialistes du football est unanime. Selon eux, la probabilité que Salah poursuive sa carrière dans un club du Vieux Continent est très faible. Par conséquent, il est presque certain que dans les prochains jours, les fans de football verront Salah en Asie ou sur le continent américain.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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