Une ère se termine au Sénégal : Sadio Mané prend sa retraite internationale

·59·Sport
Une ère se termine au Sénégal : Sadio Mané prend sa retraite internationale

L'une des légendes modernes du football africain, leader et capitaine de longue date de l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané, a mis fin à sa carrière internationale. C'est ce qu'a rapporté le prestigieux média sénégalais Le Quotidien . Cette décision inattendue de l'attaquant de 34 ans a suscité une onde de choc non seulement au Sénégal, mais dans toute la communauté footballistique mondiale. Zamin.uz couvre les détails de ce départ historique et le parcours accompli par le joueur vedette.

« J'ai tout sacrifié pour ce drapeau »

En faisant ses adieux à l'équipe nationale, Sadio Mané a souligné dans sa déclaration son amour infini pour sa patrie et le fait qu'il a tout donné sur le terrain. Ses mots d'adieu adressés aux fans ne peuvent laisser aucun amateur de football indifférent :

« Sachez que j'ai tout sacrifié pour ce drapeau. J'ai donné toute mon énergie et je me suis toujours battu jusqu'au bout sur le terrain pour notre pays. »

Le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal

Mané a laissé une empreinte indélébile sous le maillot national, non seulement comme un simple joueur, mais comme un véritable recordman. Ses statistiques sur la scène internationale sont impressionnantes :

  • Nombre de sélections : 130 matchs officiels ;

  • Buts marqués : 54 buts (ce résultat fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal) ;

  • Plus grand succès : Médailles d'or et titre de champion à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ;

  • Autres distinctions : Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 et 2026.

Une carrière prolifique en club

Au cours de sa carrière, Sadio Mané a évolué dans les plus grands clubs européens. Depuis 2023, il défend les couleurs du club saoudien d'Al-Nassr, avec lequel il a été sacré champion d'Arabie Saoudite lors de la saison 2026 qui vient de s'achever.

Le tableau suivant présente les principaux trophées remportés par Mané dans ses différents clubs :

Club

Période / Statut

Principaux trophées remportés

Liverpool (Angleterre)

La période la plus brillante de sa carrière

Champion d'Angleterre, vainqueur de la Ligue des Champions, Supercoupe de l'UEFA, FA Cup, League Cup

Bayern Munich (Allemagne)

Court passage à Munich

Champion d'Allemagne, Supercoupe d'Allemagne

Al-Nassr (Arabie Saoudite)

Depuis 2023

Champion d'Arabie Saoudite à l'issue de la saison 2026

Rappelons qu'en plus des clubs susmentionnés, Sadio Mané a également brillé au FC Metz en France, au RB Salzbourg en Autriche et à Southampton en Angleterre.

Садио МанеСенегалАн-НасрЛиверпуль
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Brozović pourrait rejoindre le Real Madrid : une option intéressante pour MourinhoBrozović pourrait rejoindre le Real Madrid : une option intéressante pour MourinhoAujourd'hui, 16:36Roy Keane révèle comment arrêter la France : une condition est décisiveRoy Keane révèle comment arrêter la France : une condition est décisiveAujourd'hui, 16:25Salah quitte Liverpool : il choisit sa nouvelle équipe après la Coupe du Monde 2026Salah quitte Liverpool : il choisit sa nouvelle équipe après la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 16:23De la Fuente parle de Messi : à 39 ans, un aspect n'a pas changéDe la Fuente parle de Messi : à 39 ans, un aspect n'a pas changéAujourd'hui, 16:20L'équipe féminine d'Arsenal signe la star de Barcelone Ona BatlleL'équipe féminine d'Arsenal signe la star de Barcelone Ona BatlleAujourd'hui, 16:13Kylian Mbappé s'exprime sur son échec sur penalty et sa blessureKylian Mbappé s'exprime sur son échec sur penalty et sa blessureAujourd'hui, 15:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan