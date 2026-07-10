L'une des légendes modernes du football africain, leader et capitaine de longue date de l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané, a mis fin à sa carrière internationale. C'est ce qu'a rapporté le prestigieux média sénégalais Le Quotidien . Cette décision inattendue de l'attaquant de 34 ans a suscité une onde de choc non seulement au Sénégal, mais dans toute la communauté footballistique mondiale. Zamin.uz couvre les détails de ce départ historique et le parcours accompli par le joueur vedette.

« J'ai tout sacrifié pour ce drapeau »

En faisant ses adieux à l'équipe nationale, Sadio Mané a souligné dans sa déclaration son amour infini pour sa patrie et le fait qu'il a tout donné sur le terrain. Ses mots d'adieu adressés aux fans ne peuvent laisser aucun amateur de football indifférent :

« Sachez que j'ai tout sacrifié pour ce drapeau. J'ai donné toute mon énergie et je me suis toujours battu jusqu'au bout sur le terrain pour notre pays. »

Le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal

Mané a laissé une empreinte indélébile sous le maillot national, non seulement comme un simple joueur, mais comme un véritable recordman. Ses statistiques sur la scène internationale sont impressionnantes :

Nombre de sélections : 130 matchs officiels ;

Buts marqués : 54 buts (ce résultat fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal) ;

Plus grand succès : Médailles d'or et titre de champion à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ;

Autres distinctions : Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 et 2026.

Une carrière prolifique en club

Au cours de sa carrière, Sadio Mané a évolué dans les plus grands clubs européens. Depuis 2023, il défend les couleurs du club saoudien d'Al-Nassr, avec lequel il a été sacré champion d'Arabie Saoudite lors de la saison 2026 qui vient de s'achever.

Le tableau suivant présente les principaux trophées remportés par Mané dans ses différents clubs :

Club Période / Statut Principaux trophées remportés Liverpool (Angleterre) La période la plus brillante de sa carrière Champion d'Angleterre, vainqueur de la Ligue des Champions, Supercoupe de l'UEFA, FA Cup, League Cup Bayern Munich (Allemagne) Court passage à Munich Champion d'Allemagne, Supercoupe d'Allemagne Al-Nassr (Arabie Saoudite) Depuis 2023 Champion d'Arabie Saoudite à l'issue de la saison 2026

Rappelons qu'en plus des clubs susmentionnés, Sadio Mané a également brillé au FC Metz en France, au RB Salzbourg en Autriche et à Southampton en Angleterre.