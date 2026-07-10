L'équipe féminine d'Arsenal signe la star de Barcelone Ona Batlle

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L'équipe féminine d'Arsenal signe la star de Barcelone Ona Batlle

Le club londonien d'Arsenal continue de faire sensation sur le marché des transferts du football féminin. Les « Gunners » ont officiellement annoncé la signature de la défenseure expérimentée du FC Barcelone, Ona Batlle. La joueuse de 27 ans, membre de l'équipe nationale espagnole, a rejoint le club londonien en tant qu'agent libre. C'est ce que rapporte Goal.com .

Il est à noter que ce transfert est la quatrième acquisition majeure réalisée par Arsenal au cours des huit derniers jours. Batlle rejoint l'équipe après des joueuses renommées telles que Georgia Stanway, Geraldine Reuteler et Selina Cerci. Selon Goal.com, la joueuse portera le numéro 22 dans sa nouvelle équipe.

Détails du transfert et concurrence

Dans la course pour Ona Batlle, Arsenal a réussi à devancer un autre géant anglais, Chelsea, ainsi que l'équipe de London City Lionesses. Selon les informations, un contrat de quatre ans a été signé avec la défenseure, incluant une option pour une année supplémentaire. Batlle a signé son contrat officiel le jour de son 27e anniversaire.

Au cours de ses trois années passées au FC Barcelone, la défenseure espagnole a remporté 11 titres prestigieux, dont deux Ligues des champions féminines. Son expérience est considérée comme cruciale pour Arsenal, qui attend un titre de champion d'Angleterre depuis sept ans.

Nouveaux défis et objectifs

« Je suis très heureuse de rejoindre l'un des plus grands clubs du monde, comme Arsenal. J'ai hâte de jouer devant nos supporters à l'Emirates Stadium. Je suis venue ici pour gagner des trophées », a déclaré Ona Batlle lors de sa première interview.

L'entraîneuse de l'équipe féminine d'Arsenal, Renee Slegers, n'a pas caché sa satisfaction concernant ce transfert. Selon elle, Batlle n'est pas seulement fiable en défense, mais elle apportera également une grande aide à l'équipe dans l'organisation des attaques grâce à sa condition physique supérieure et sa mentalité de gagnante.

La directrice sportive du club, Clare Wheatley, a qualifié Batlle comme l'une des meilleures défenseures au monde. Sa capacité à évoluer avec autant de succès sur le flanc droit que sur le flanc gauche ouvre de nouvelles possibilités tactiques pour l'équipe.

ArsenalБарселонаOna BatlleФутболТрансфер
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Jahongir Tursunov
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