SpaceX établit un record absolu dans l'espace : un étage de Falcon 9 vole avec succès pour la 36e fois

·54·Technologie
SpaceX établit un record absolu dans l'espace : un étage de Falcon 9 vole avec succès pour la 36e fois

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a enregistré un nouveau résultat historique en matière de transport spatial et de réutilisation des fusées. Lors du lancement de nouveaux satellites Starlink, le premier étage d'une fusée Falcon 9 a effectué son 36e vol, battant ainsi le record du monde. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le vol a eu lieu le 9 juillet depuis le pas de tir SLC-40 à Cap Canaveral, en Floride, aux États-Unis. La fusée Falcon 9 Block 5 a placé avec succès 29 satellites Starlink en orbite terrestre basse. Cette mission est importante non seulement pour l'accomplissement de sa tâche technique, mais aussi pour la démonstration de sa fiabilité technologique.

Selon les informations d'ixbt.com, le propulseur numéro B1067 a atterri verticalement sur une plateforme flottante dans l'océan Atlantique après avoir rempli sa mission. Il s'agit du 36e vol et atterrissage réussi pour cet étage de fusée, devenant ainsi la performance la plus élevée de l'histoire de SpaceX.

Stratégie de réduction des coûts des vols spatiaux

L'objectif principal de SpaceX est de réduire au maximum les coûts d'accès à l'espace. En réutilisant le premier étage à maintes reprises, l'entreprise parvient à réduire considérablement le prix de chaque lancement. Il y a quelques années, utiliser un propulseur 10 à 15 fois était considéré comme une étape majeure, mais aujourd'hui, ce chiffre a plus que doublé.

Ce record témoigne de l'expertise croissante des ingénieurs de SpaceX dans la remise en état et la maintenance des fusées. Après chaque atterrissage réussi, les spécialistes inspectent minutieusement l'étage et le préparent pour la mission suivante.

Il convient de noter qu'alors que SpaceX cherche à dominer ce secteur, d'autres pays travaillent également sur des fusées réutilisables. Notamment, le même jour, des rapports ont circulé sur les essais réussis de la fusée réutilisable Long March 10B en Chine.

Pour les passionnés et les experts du secteur spatial, ces nouvelles marquent une nouvelle étape dans la course technologique mondiale. La durabilité de la fusée Falcon 9 ouvre de nouveaux horizons pour les missions interplanétaires et le tourisme spatial.

SpaceXFalcon 9StarlinkИлон МаскКоинот
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Mystère cosmique : après une décennie de silence, le rare pulsar « Œil bleu » s'éveilleMystère cosmique : après une décennie de silence, le rare pulsar « Œil bleu » s'éveilleAujourd'hui, 16:30La messagerie nationale Max poursuit son expansion mondiale : désormais disponible en espagnolLa messagerie nationale Max poursuit son expansion mondiale : désormais disponible en espagnolAujourd'hui, 15:57Les tests de robots-livreurs débutent dans les rues de TachkentLes tests de robots-livreurs débutent dans les rues de TachkentAujourd'hui, 15:03Wildberries met à jour son système de paiement pour son service de revente : payez après avoir vérifié le produitWildberries met à jour son système de paiement pour son service de revente : payez après avoir vérifié le produitAujourd'hui, 14:58Fonctionne même sans réseau : un nouveau téléphone satellite présenté en IndeFonctionne même sans réseau : un nouveau téléphone satellite présenté en IndeAujourd'hui, 14:20Étape clé dans la construction de la centrale nucléaire d'El-Dabaa en Égypte : le réacteur du deuxième bloc énergétique est installéÉtape clé dans la construction de la centrale nucléaire d'El-Dabaa en Égypte : le réacteur du deuxième bloc énergétique est installéAujourd'hui, 13:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance