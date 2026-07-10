SpaceX établit un record absolu dans l'espace : un étage de Falcon 9 vole avec succès pour la 36e fois

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a enregistré un nouveau résultat historique en matière de transport spatial et de réutilisation des fusées. Lors du lancement de nouveaux satellites Starlink, le premier étage d'une fusée Falcon 9 a effectué son 36e vol, battant ainsi le record du monde. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le vol a eu lieu le 9 juillet depuis le pas de tir SLC-40 à Cap Canaveral, en Floride, aux États-Unis. La fusée Falcon 9 Block 5 a placé avec succès 29 satellites Starlink en orbite terrestre basse. Cette mission est importante non seulement pour l'accomplissement de sa tâche technique, mais aussi pour la démonstration de sa fiabilité technologique.

Selon les informations d'ixbt.com, le propulseur numéro B1067 a atterri verticalement sur une plateforme flottante dans l'océan Atlantique après avoir rempli sa mission. Il s'agit du 36e vol et atterrissage réussi pour cet étage de fusée, devenant ainsi la performance la plus élevée de l'histoire de SpaceX.

Stratégie de réduction des coûts des vols spatiaux

L'objectif principal de SpaceX est de réduire au maximum les coûts d'accès à l'espace. En réutilisant le premier étage à maintes reprises, l'entreprise parvient à réduire considérablement le prix de chaque lancement. Il y a quelques années, utiliser un propulseur 10 à 15 fois était considéré comme une étape majeure, mais aujourd'hui, ce chiffre a plus que doublé.

Ce record témoigne de l'expertise croissante des ingénieurs de SpaceX dans la remise en état et la maintenance des fusées. Après chaque atterrissage réussi, les spécialistes inspectent minutieusement l'étage et le préparent pour la mission suivante.

Il convient de noter qu'alors que SpaceX cherche à dominer ce secteur, d'autres pays travaillent également sur des fusées réutilisables. Notamment, le même jour, des rapports ont circulé sur les essais réussis de la fusée réutilisable Long March 10B en Chine.

Pour les passionnés et les experts du secteur spatial, ces nouvelles marquent une nouvelle étape dans la course technologique mondiale. La durabilité de la fusée Falcon 9 ouvre de nouveaux horizons pour les missions interplanétaires et le tourisme spatial.