De la Fuente parle de Messi : à 39 ans, un aspect n'a pas changé

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De la Fuente parle de Messi : à 39 ans, un aspect n'a pas changé

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, a exprimé une haute opinion sur le leader argentin Lionel Messi .

Il a souligné le niveau actuel du joueur de 39 ans, son dévouement sur le terrain et sa soif constante de résultats.

« Messi joue comme s'il avait 19 ou 23 ans »

Luis de la Fuente a déclaré que malgré son âge, Messi continue d'évoluer à un niveau très élevé.

« Messi joue comme s'il avait 19 ou 23 ans. Il affiche un niveau exceptionnel », a déclaré le sélectionneur espagnol.

Selon lui, la force de Messi ne réside pas seulement dans sa technique ou son expérience, mais aussi dans son attitude envers chaque match.

La différence majeure : le dévouement

Tout en reconnaissant la capacité de Messi à prendre des décisions intelligentes, De la Fuente a placé son dévouement au premier plan.

« Il ne s'agit pas seulement de ses décisions intelligentes, mais avant tout de son dévouement », a-t-il souligné.

Ces mots montrent qu'à 39 ans, Messi continue de travailler pleinement pour l'équipe sur le terrain.

« Il ne s'arrête jamais »

Selon le sélectionneur espagnol, l'une des caractéristiques les plus importantes de Messi est qu'il ne se contente jamais de ses résultats.

« Messi ne se fatigue pas et ne se repose jamais sur ses lauriers. Il veut toujours plus, chaque jour », a déclaré De la Fuente.

C'est pourquoi il a qualifié la star argentine de véritable modèle.

Ses statistiques en Coupe du Monde 2026 parlent d'elles-mêmes

Pour rappel, Lionel Messia marqué 8 buts et délivré 1 passe décisive lors de la Coupe du Monde 2026.

Ces résultats confirment une fois de plus qu'en dépit de son âge, il reste un joueur décisif pour l'équipe nationale d'Argentine.

Messi est toujours sous les projecteurs

Messi est reconnu depuis des années comme l'un des plus grands noms de l'histoire du football.

Mais ce qui impressionne De la Fuente est ailleurs : Messi veut toujours autant gagner et entre sur le terrain avec de nouveaux objectifs à chaque fois.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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