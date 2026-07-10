Roy Keane révèle comment arrêter la France : une condition est décisive

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Roy Keane révèle comment arrêter la France : une condition est décisive

«Manchester United», l'ancien milieu de terrain Roy Keane a donné son avis sur la manière d'affronter l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2026.

La France s'est qualifiée pour les demi-finales après avoir battu le Maroc 2-0 en quarts de finale. Les « Bleus » affronteront désormais le vainqueur du match Espagne — Belgique.

La France est dans une forme étincelante

Roy Keane a fait l'éloge de l'état de forme actuel de l'équipe de France. Selon lui, l'équipe est arrivée parfaitement préparée pour les phases décisives du tournoi.

« La France est en pleine forme. Leurs attaquants marquent des buts et leurs joueurs individuellement forts gagnent leurs duels », a déclaré Keane.

Ces propos montrent que la France obtient des résultats non seulement grâce à son jeu collectif, mais aussi grâce au talent individuel de ses joueurs.

La recette de Keane : marquer le premier but

L'ancien footballeur irlandais a également révélé la clé principale pour contrer la France.

« La seule chance de battre la France est de marquer le premier but », a-t-il souligné.

Selon Keane, si l'adversaire parvient à ouvrir le score contre la France, il aura la possibilité de changer le scénario du match. Sinon, les Français peuvent trouver leur rythme et prendre le contrôle de la rencontre.

« Sinon, ils vous battent facilement »

Roy Keane a souligné que la France devient encore plus dangereuse une fois qu'elle a pris l'avantage au score.

« Sinon, ils vous battent facilement », a-t-il ajouté.

Cette opinion semble encore plus pertinente après le match contre le Maroc. En quarts de finale, la France a été efficace en attaque et solide en défense.

Un grand test attend en demi-finale

La France affrontera l'Espagne ou la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde 2026.

Les deux adversaires potentiels possèdent des joueurs de haut niveau. Mais selon Keane, toute équipe souhaitant arrêter la France doit avant tout frapper la première.

Chaque minute compte désormais

En demi-finale de la Coupe du Monde, les erreurs tactiques ne sont pas pardonnées. Avec sa forme actuelle, la France est devenue l'un des principaux favoris du tournoi.

Comme l'a dit Roy Keane, il n'y a pas de place pour l'hésitation contre cette équipe : l'adversaire qui marque le premier but garde le suspense, sinon la France peut faire basculer le match selon son propre scénario.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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