Pourquoi l'appelle-t-on Lamine Yamal ? L'histoire derrière le nom du joueur

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Pourquoi l'appelle-t-on Lamine Yamal ? L'histoire derrière le nom du joueur

Une information sur Lamine Yamal intrigue beaucoup de monde. En réalité, « Yamal » n'est pas son nom de famille. Le nom complet du joueur est Lamine Yamal Nasraoui Ebana, Nasraoui étant le nom de son père et Ebana celui de sa mère.

Selon les médias espagnols, les parents de Lamine ont traversé une période financière difficile avant sa naissance. À cette époque, deux personnes nommées Lamine et Yamal leur sont venues en aide. Certaines sources indiquent qu'ils ont aidé la famille à régler des problèmes de loyer.

Les parents n'ont jamais oublié ce geste. Ils ont décidé que s'ils avaient un enfant, ils lui donneraient les prénoms de ces deux personnes. C'est ainsi que leur fils a été nommé Lamine Yamal.

Aujourd'hui, il est connu dans le monde du football sous ces deux prénoms. Cependant, officiellement, ses noms de famille sont Nasraoui et Ebana. C'est une tradition courante en Espagne : l'enfant porte généralement les noms de famille de son père et de sa mère.

La famille de Lamine Yamal possède des racines culturelles diverses. Son père, Mounir Nasraoui, est marocain, et sa mère, Sheila Ebana, est originaire de Guinée équatoriale. Le joueur est né et a grandi en Catalogne et a choisi de représenter l'équipe nationale d'Espagne.

Par conséquent, il est vrai que « Lamine Yamal n'est pas le nom de famille de ses parents ». Il s'agit de ses prénoms, donnés en signe de gratitude envers deux personnes qui ont joué un rôle important dans la vie de sa famille.

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Nodirbek Razzokov
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