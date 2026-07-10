Kylian Mbappé s'exprime sur son échec sur penalty et sa blessure

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, s'est exprimé sur son penalty manqué lors du quart de finale de la Coupe du Monde contre le Maroc. L'attaquant a admis que les malentendus sur le terrain et les longues attentes liées au système VAR ont perturbé sa concentration. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le penalty, accordé à un moment crucial du match, a été tiré après une interruption de près de trois minutes. Dans une interview accordée à RMC Sport, Kylian Mbappé a souligné que les décisions de l'arbitre et les échanges avec les assistants vidéo ont affecté sa préparation mentale. Initialement, l'arbitre avait confirmé le penalty, mais la révision ultérieure de l'action a mis le joueur dans une situation inconfortable.

Le VAR et la perte de concentration

« J'ai mal tiré. La situation est devenue un peu confuse. L'arbitre a dit qu'il y avait penalty, j'ai demandé si la vérification VAR était terminée, il a répondu oui. Mais au moment où j'ai pris le ballon pour me préparer, l'arbitre est revenu pour dire que la décision n'était pas définitive et qu'il fallait vérifier une action survenue deux minutes plus tôt », a déclaré Kylian Mbappé.

Selon la star française, ces pauses technologiques dans le football moderne exigent une nouvelle préparation psychologique de la part des joueurs. Tout en reconnaissant son erreur, il a précisé qu'il ne cherchait pas à blâmer les arbitres, mais qu'il fallait plutôt être prêt à faire face à de tels scénarios imprévus. « Cela fait partie du nouveau football, nous devons nous y adapter », a ajouté l'attaquant.

Inquiétudes concernant la blessure

La sortie de Kylian Mbappé à la 77e minute du match a suscité de vives inquiétudes. Ayant reçu un coup à la cheville nécessitant une assistance médicale, le joueur a été remplacé par Jean-Philippe Mateta. Cependant, à la fin du match, le capitaine a rassuré les supporters en affirmant que sa blessure n'était pas grave.

Selon ESPN, Kylian Mbappé sera pleinement opérationnel pour la demi-finale. Le fait qu'il ait célébré la victoire avec ses coéquipiers à la fin du match confirme que son état est satisfaisant. « J'ai pris un coup à la cheville, mais tout va bien. À la fin du match, Mateta pouvait apporter plus que moi, c'est pourquoi j'ai été remplacé », a clarifié le joueur.

L'équipe de France a battu le Maroc 2-0 et s'est qualifiée pour les demi-finales. Désormais, les champions en titre se préparent pour le prochain défi aux portes de la finale. Kylian Mbappé est prêt à fouler la pelouse en tant qu'atout majeur de son équipe.