La messagerie nationale Max poursuit son expansion mondiale : désormais disponible en espagnol

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La messagerie nationale Max poursuit son expansion mondiale : désormais disponible en espagnol

La messagerie nationale Max, qui gagne en popularité parmi les utilisateurs en Ouzbékistan, a franchi une nouvelle étape dans l'adaptation de son interface aux langues internationales. Les développeurs de l'application ont annoncé l'ajout de l'interface espagnole à la version Android de la messagerie. Cette nouveauté servira à renforcer la position de la plateforme non seulement dans la région de la CEI, mais aussi sur les marchés d'Amérique latine et d'Europe. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le service de presse de la messagerie, les utilisateurs peuvent sélectionner l'espagnol dans les paramètres en mettant à jour l'application vers la dernière version. Une fois la langue modifiée, toutes les fonctionnalités principales — appels vidéo, sondages dans les groupes et paramètres de confidentialité — seront entièrement affichées en espagnol. Auparavant, l'interface anglaise avait également été lancée sur la plateforme.

Couverture internationale et nombre d'utilisateurs

Actuellement, l'inscription sur la messagerie Max est ouverte aux résidents de 40 pays du monde, notamment en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. En juillet, le nombre d'utilisateurs étrangers de la plateforme a dépassé les 10 millions. Cet indicateur démontre la compétitivité du projet national à l'échelle mondiale.

Il est intéressant de noter que les taux de téléchargement les plus élevés de la messagerie concernent précisément l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et la Biélorussie. Une activité élevée des utilisateurs a également été enregistrée dans des pays comme l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Moldavie, l'Inde et la Turquie.

L'introduction de l'espagnol n'est pas un hasard, car les pays d'Amérique latine constituent un nouveau marché d'importance stratégique pour la messagerie. Étant donné que l'espagnol est le principal moyen de communication dans cette région, l'objectif est de créer un environnement confortable pour les utilisateurs locaux. Cela aidera la messagerie Max à élargir son audience dans la concurrence avec des géants mondiaux comme Telegram ou WhatsApp.

Selon les experts, le développement rapide de la messagerie nationale et son passage à une interface multilingue témoignent de l'étendue de ses capacités techniques. À l'avenir, l'ajout d'autres langues populaires et l'enrichissement des fonctionnalités sont attendus.

Max МессенжериТехнологияAndroidМобил ИловаМиллий Лойиҳа
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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