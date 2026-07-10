Mourinho est de retour à la base du Real Madrid : son premier message a été très bref...

Le technicien portugais José Mourinho a officiellement commencé à travailler au Real Madrid.

Il a annoncé son arrivée au centre d'entraînement du club via une photo sur les réseaux sociaux. Le court commentaire de Mourinho sous la photo a marqué le début d'une nouvelle ère pour les supporters madrilènes.

Mourinho aperçu à la base du Real

José Mourinho est arrivé au centre d'entraînement du club madrilène et a officiellement débuté ses fonctions en tant qu'entraîneur principal.

Le technicien a publié une photo de lui au centre d'entraînement sur sa page de réseau social. Cela a montré que son retour au Real est concrètement lancé.

« C'est parti !! »

Mourinho n'a pas laissé une longue déclaration sous la photo, mais un commentaire court et percutant.

« C'est parti !! », a écrit l'entraîneur portugais.

Cette phrase a suscité un grand intérêt parmi les fans du Real. Car pour Mourinho, le club madrilène n'est pas étranger : il a déjà travaillé ici dans une atmosphère de forte pression, de grands matchs et de grandes victoires.

Le contrat est prévu pour trois ans

Pour information, José Mourinho a signé un contrat de trois ans avec le Real.

Cela montre que la direction du club ne tente pas une expérience à court terme avec le nouvel entraîneur, mais lance un projet prévu pour au moins plusieurs saisons.

Un deuxième retour à Madrid

Mourinho a déjà dirigé le Real entre 2010 et 2013.

À cette époque, il a travaillé dans l'environnement le plus compétitif du football espagnol et a façonné l'équipe avec un style ferme et unique. Désormais, le technicien portugais revient à Madrid avec une nouvelle mission et un nouvel effectif.

Son dernier poste était à Benfica

Le dernier poste de Mourinho était le club portugais Benfica.

Il avait quitté l'équipe de Lisbonne à la fin de la saison dernière. Depuis, diverses spéculations circulaient sur sa prochaine destination.

Une nouvelle ère commence au Real

La première photo de Mourinho à la base du club et son court commentaire ont eu plus de sens qu'une simple publication.

Désormais, la question principale à Madrid est la suivante : quel visage Mourinho donnera-t-il au Real pour son deuxième passage ?