Portugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqda
Portugaliya milliy jamoasida JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan keyin yangi davr boshlanmoqda. Roberto Martines iste’fosidan so‘ng terma jamoa boshqaruvi tajribali mutaxassisga topshirilishi aytilmoqda.
Taniqli insayder Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, Portugaliyani «An Nasr» sobiq bosh murabbiyi Jorje Jezush boshqaradi.
Martines o‘rniga Jezush kelmoqda
71 yoshli Jorje Jezush Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi lavozimida Roberto Martinesning o‘rnini egallashi kutilmoqda.
Martines JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyadan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin lavozimini tark etgan edi.
Ronaldu bilan «An Nasr»da ishlagan murabbiy
Jezush avvalroq Krishtianu Ronaldu to‘p suradigan «An Nasr» klubini boshqargan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, u Saudiya Arabistoni klubiga uzoq kutilgan chempionlikni olib kelganidan so‘ng jamoadan ketgan.
Portugaliya JCHni erta tark etdi
Portugaliya JCH-2026da kutilgan natijani qayd eta olmadi.
Jamoa 1/8 finalda Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqa bilan xayrlashdi. Bu natijadan keyin murabbiylar shtabida o‘zgarish bo‘lishi deyarli muqarrar ko‘rinayotgan edi.
Yangi bosqich qanday boshlanadi?
Jorje Jezushning tajribasi, Ronaldu bilan tanishligi va katta klublardagi faoliyati Portugaliya uchun yangi loyiha boshlanishini anglatishi mumkin.
Endi asosiy intriga — 71 yoshli mutaxassis Portugaliyani navbatdagi yirik turnirlarga qanday tayyorlaydi va Ronaldu bilan yana bir bor bir jamoada ishlaydimi?
…