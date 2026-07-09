Portugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqda

·0·Sport
Portugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqda

Portugaliya milliy jamoasida JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan keyin yangi davr boshlanmoqda. Roberto Martines iste’fosidan so‘ng terma jamoa boshqaruvi tajribali mutaxassisga topshirilishi aytilmoqda.

Taniqli insayder Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, Portugaliyani «An Nasr» sobiq bosh murabbiyi Jorje Jezush boshqaradi.

Martines o‘rniga Jezush kelmoqda

71 yoshli Jorje Jezush Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi lavozimida Roberto Martinesning o‘rnini egallashi kutilmoqda.

Martines JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyadan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin lavozimini tark etgan edi.

Ronaldu bilan «An Nasr»da ishlagan murabbiy

Jezush avvalroq Krishtianu Ronaldu to‘p suradigan «An Nasr» klubini boshqargan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, u Saudiya Arabistoni klubiga uzoq kutilgan chempionlikni olib kelganidan so‘ng jamoadan ketgan.

Portugaliya JCHni erta tark etdi

Portugaliya JCH-2026da kutilgan natijani qayd eta olmadi.

Jamoa 1/8 finalda Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqa bilan xayrlashdi. Bu natijadan keyin murabbiylar shtabida o‘zgarish bo‘lishi deyarli muqarrar ko‘rinayotgan edi.

Yangi bosqich qanday boshlanadi?

Jorje Jezushning tajribasi, Ronaldu bilan tanishligi va katta klublardagi faoliyati Portugaliya uchun yangi loyiha boshlanishini anglatishi mumkin.

Endi asosiy intriga — 71 yoshli mutaxassis Portugaliyani navbatdagi yirik turnirlarga qanday tayyorlaydi va Ronaldu bilan yana bir bor bir jamoada ishlaydimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiFabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiKecha, 23:51Manchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiManchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiKecha, 23:51Lionel Messi va Muhammad Salah bilan uchrashuv: Emma Hayes unutilmas lahzalar haqidaLionel Messi va Muhammad Salah bilan uchrashuv: Emma Hayes unutilmas lahzalar haqidaKecha, 23:34Chelsi iqtidorli vingeri Jesse Derry bilan shartnomani uzaytirib, uni ijaraga berib yubordiChelsi iqtidorli vingeri Jesse Derry bilan shartnomani uzaytirib, uni ijaraga berib yubordiKecha, 23:32Argentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiArgentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiKecha, 22:59Neymar JCH-2026dan keyin «Santos»ga qaytmadi: klub uni kutmoqda...Neymar JCH-2026dan keyin «Santos»ga qaytmadi: klub uni kutmoqda...Kecha, 22:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi