Erling Haaland met la pression sur l'Angleterre : la Norvège est l'outsider avant les quarts de finale

À l'approche des quarts de finale de la Coupe du Monde, l'attaquant de l'équipe nationale de Norvège et de Manchester City, Erling Haaland, a fait une déclaration inattendue. Malgré les excellents résultats de son équipe, il considère l'Angleterre comme le grand favori du match à venir. Selon Haaland, toute la pression et l'obligation de gagner reposent sur les épaules des hommes de Thomas Tuchel. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'équipe nationale de Norvège est devenue l'une des plus grandes surprises du tournoi après sa victoire contre le Brésil. Cependant, dans une interview accordée au média NRK, Erling Haaland a minimisé les chances de son équipe, préférant rester prudent. Selon lui, la probabilité de victoire de la Norvège est très faible et le public devrait concentrer toute son attention sur les Anglais.

Confrontation entre coéquipiers

Ce match revêt également un caractère personnel pour Erling Haaland. En effet, il affrontera sur le terrain ses coéquipiers de Manchester City, John Stones et Marc Guehi. L'attaquant a souligné qu'il était un peu étrange de jouer contre ses amis les plus proches, mais que c'était une situation normale dans le football professionnel.

"C'est un peu bizarre. On ne passe pas autant de temps avec quelqu'un d'autre dans sa vie. Je travaille avec Marc Guehi et John Stones depuis des années, donc ce match a une importance particulière", a ajouté l'attaquant dans une interview accordée à Nettavisen.

Condition physique et secrets de préparation

Le succès de la Norvège dépend en grande partie de la santé et de la condition physique de leur star, Erling Haaland. Malgré un calendrier de tournoi chargé, l'attaquant a admis qu'il se sentait en excellente forme et que les entraîneurs de son club et de son équipe nationale y étaient pour beaucoup. Selon lui, il a appris à mieux comprendre son corps ces dernières années.

Haaland a remercié Stale Solbakken et le staff technique de Manchester City, affirmant que disputer autant de matchs n'est pas seulement une question de mouvements sur le terrain, mais un art de préparation spécifique. "Je connais mon corps, et le fait que les blessures m'épargnent est un bon signe", a déclaré le buteur norvégien.

Les fans et les experts attendent avec impatience ce quart de finale. Bien qu'Erling Haaland tente de transférer la pression sur l'adversaire, le jeu discipliné de la Norvège devrait constituer un obstacle sérieux pour l'Angleterre. Ce match, qui se déroulera à Miami, déterminera qui décrochera son billet pour les demi-finales.