Jurgen Klopp a accepté de diriger l'équipe nationale d'Allemagne

Un accord a été trouvé entre la Fédération allemande de football (DFB) et le célèbre technicien Jurgen Klopp. Selon les informations rapportées par Sky Sports Germany, l'ancien entraîneur de Liverpool a donné son accord de principe pour occuper le poste de sélectionneur de la "Bundestim". Cette nomination est perçue comme le début d'une nouvelle ère pour le football allemand, qui a connu des échecs lors des grands tournois ces dernières années. C'est ce que rapporte Goal.com .

La phase décisive des négociations a eu lieu à New York, aux États-Unis. Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, et le vice-président, Hans-Joachim Watzke, ont rencontré Klopp en personne pour discuter des clauses principales du contrat. L'accord entre les parties devrait inclure la Coupe du Monde 2030, ce qui témoigne de la volonté de la direction du football allemand de viser une stabilité à long terme.

La situation avec Red Bull et une solution créative

Bien que l'accord principal soit conclu, il reste un obstacle technique avant l'annonce officielle. Actuellement, Jurgen Klopp occupe le poste de directeur mondial du football chez Red Bull . Des négociations finales sont prévues au début de la semaine prochaine à New York avec Oliver Mintzlaff, le dirigeant de Red Bull, pour discuter des conditions de son départ de l'organisation.

Selon Goal.com, la DFB travaille sur une solution créative pour éviter de payer une indemnité de départ importante. Selon ce plan, Klopp pourrait rester à la fois sélectionneur de l'Allemagne et ambassadeur de la marque Red Bull. Un tel accord serait bénéfique pour les deux parties, permettant à l'entreprise de poursuivre sa collaboration avec l'un des entraîneurs les plus célèbres au monde.

Nouveau staff technique et changements tactiques

Avec l'arrivée de Jurgen Klopp, des réformes majeures sont prévues au sein du staff technique. Il souhaite faire venir ses adjoints de confiance qui ont joué un rôle crucial dans ses succès à Liverpool et au Borussia Dortmund. En particulier, des spécialistes comme Peter Krawietz et Pepijn Lijnders devraient commencer à travailler avec Klopp.

Ces nominations indiquent un changement radical dans le style de jeu de l'équipe nationale d'Allemagne. Klopp souhaite transposer sur la scène internationale sa philosophie caractéristique du "gegenpressing" à haute intensité. Cela diffère considérablement de l'approche tactique de l'ère Julian Nagelsmann et devrait accroître l'agressivité de l'équipe.

Rappelons que Jurgen Klopp a quitté Liverpool après neuf ans de service à la fin de la saison 2023-24. Son arrivée à la tête de la sélection suscite de grands espoirs parmi les supporters allemands, car Klopp est l'un des rares entraîneurs à avoir remporté presque tous les trophées prestigieux au niveau des clubs.