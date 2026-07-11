De la Fuente lance un défi à la France : « Nous sommes les seuls à pouvoir le faire »

L'équipe nationale d'Espagne s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 après avoir battu la Belgique 2-1 en quarts de finale. Après le match, le sélectionneur Luis de la Fuente a exprimé des avis tranchés sur le caractère de son équipe, sur Mikel Merino, auteur du but victorieux, et sur le prochain duel contre la France.

Bien que le sélectionneur espagnol ait affirmé respecter son adversaire, il n'a pas caché sa grande confiance dans les capacités de son équipe avant la demi-finale.

« Nous aurions pu gagner avec un score plus large »

Le match contre la Belgique n'a pas été facile pour l'Espagne. Malgré cela, de la Fuente a souligné que son équipe méritait pleinement la victoire.

« Cela montre le caractère de notre équipe dans n'importe quelle situation. Je suis fier de diriger une équipe qui cherche toujours à progresser et à devenir plus forte », a déclaré l'entraîneur.

Selon lui, l'Espagne s'est créé suffisamment d'occasions pour remporter le match avec un score plus large.

« Nous avons fait plus qu'il n'en fallait pour gagner largement. Mais il faut aussi comprendre à quel point il est difficile de gagner », a-t-il ajouté.

Merino est redevenu une figure décisive

C'est Mikel Merino qui a marqué le but de la victoire pour l'Espagne. De la Fuente a insisté sur la polyvalence du milieu de terrain et sur son importance dans le système de jeu de l'équipe.

« Il possède énormément de qualités. Mikel pourrait jouer dans n'importe quelle équipe nationale ou club. Il s'adapte parfaitement à notre équipe et à notre système de jeu », a déclaré le coach.

Il a également souligné que le joueur est toujours prêt à aider l'équipe dès qu'il est sollicité.

Maintenant, l'adversaire est la France

L'Espagne affrontera l'équipe de France en demi-finale. De la Fuente a reconnu la force de l'adversaire avant ce choc, mais a affirmé que son équipe donnerait tout pour la victoire.

« Nous travaillerons dur pour battre la France. Ils seront dans le même état d'esprit », a déclaré le sélectionneur espagnol.

C'est alors qu'il a lâché sa déclaration la plus retentissante avant la demi-finale :

« Nous sommes la seule équipe au monde capable de battre la France deux fois de suite. »

Un grand choc sur la route de la finale

La demi-finale entre l'Espagne et la France est attendue comme l'une des rencontres les plus prometteuses du tournoi.

D'un côté, l'Espagne, qui mise sur la possession de balle et un football technique, et de l'autre, la France, riche en vitesse et en talent individuel. La déclaration audacieuse de de la Fuente se confirmera-t-elle sur le terrain ? Le match décisif nous le dira.