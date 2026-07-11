Lamine Yamal avant la demi-finale contre la France : « Nous n'avons pas peur d'eux »

La jeune star de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a partagé ses réflexions avant le choc contre la France en demi-finale de la Coupe du Monde. L'attaquant du FC Barcelone a souligné que la « Roja » ne craint aucunement son adversaire et que l'équipe ne pense qu'à la victoire. Il s'agit de la première demi-finale de l'Espagne dans ce tournoi depuis 16 ans. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Les Espagnols ont atteint le dernier carré après avoir battu la Belgique 2-1 en quarts de finale. Si les buts de Mikel Merino et Fabian Ruiz ont assuré le succès, Lamine Yamal a été élu homme du match. Selon Cope, le jeune prodige s'est immédiatement concentré sur le duel contre la France de Didier Deschamps après la rencontre.

Avantage historique et préparation psychologique

Bien que la France soit considérée comme l'un des favoris du tournoi, Lamine Yamal s'est exprimé avec confiance, s'appuyant sur les résultats des dernières confrontations. Selon lui, l'Espagne a réussi à battre les « Bleus » lors des deux derniers matchs, ce qui constitue un avantage psychologique pour la demi-finale.

« Nous sommes venus ici pour atteindre ce stade, participer à des matchs de ce niveau et gagner. Il est maintenant temps de se reposer et de penser au match contre la France. Nous les avons battus lors de nos deux dernières confrontations. Nous n'avons donc aucune peur », a déclaré le joueur de 18 ans.

Yamal a également évoqué les scénarios possibles : soit la France atteint sa troisième finale de Coupe du Monde consécutive, soit l'Espagne les bat pour la troisième fois d'affilée. Confiant dans les chances de son équipe, il s'est dit prêt à tout donner sur le terrain.

L'intérêt de l'équipe prime sur le nombre de buts

Des critiques ont été émises concernant l'efficacité de Yamal durant le tournoi. Cependant, l'attaquant insiste sur le fait que le résultat collectif est plus important que les statistiques personnelles. Selon lui, le nombre de buts est secondaire par rapport à l'apport global au jeu et au succès de l'équipe.

« Si nous remportons la Coupe du Monde, je pense que personne ne se souviendra du nombre de buts que j'ai marqués ou si je n'en ai pas marqué du tout. Si nous gagnons, nous serons tous heureux, c'est le plus important pour moi », déclare Lamine Yamal. Le joueur, rappelant son succès à l'Euro 2024, a prouvé que les buts ne sont pas toujours le seul critère pour mesurer l'impact d'un joueur.

La demi-finale entre l'Espagne et la France ne sera pas seulement un choc entre deux grandes nations, mais aussi un duel entre jeunes talents et stars expérimentées. La presse espagnole qualifie ce match de « finale avant l'heure » du tournoi.