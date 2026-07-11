Choc colossal ce soir : Haaland face à Kane, et une crise majeure pour l'Angleterre

Les quarts de finale de la Coupe du Monde de football s'achèvent ce soir. D'abord, l'Angleterre, menée par Harry Kane, affrontera la Norvège, la révélation du tournoi, tandis que le champion en titre, l'Argentine, défiera la Suisse. Les vainqueurs de ces deux rencontres s'affronteront en demi-finale.

Zamin.uz Voici les détails les plus importants avant ce choc central qui se déroulera à Miami.

Heure et lieu de la rencontre : Match : Norvège – Angleterre

Date et heure : 12 juillet, 02:00

Stade : Hard Rock Stadium (Miami)

La Norvège n'est pas seulement Haaland

Au début du tournoi, beaucoup voyaient la Norvège comme une équipe dépendant d'un seul joueur. Cependant, la phase de groupes et les premiers matchs à élimination directe ont prouvé que l'entraîneur Stole Solbakken a formé une équipe très solide et soudée. La perception des Norvégiens a évolué tout au long de la compétition.

En particulier, la victoire contre le Brésil a été si convaincante que, même si Erling Haaland a marqué deux buts, il est apparu que ce succès n'était pas seulement le fruit de son génie. Tous les joueurs de l'équipe ont laissé une impression fantastique. Les Scandinaves ont dominé le jeu face à un adversaire de renom, les forçant à compter uniquement sur des contre-attaques, tout en exploitant froidement leurs propres opportunités. Parallèlement, la star brésilienne Vinicius a été totalement neutralisée.

L'entraîneur Stole Solbakken a souligné que la Norvège aborde le match avec l'intention de posséder le ballon et de contrôler le jeu. L'équipe n'hésite pas à lancer des attaques via les défenseurs centraux, même sous une pression prolongée. Par conséquent, il est difficile de prédire qui dominera le jeu. Sur le papier, l'Angleterre est favorite, mais la Norvège a la capacité de renverser cette tendance.

Duel effrayant : Haaland contre Kane

Beaucoup voient ce match comme l'opposition entre les deux attaquants les plus forts de la planète actuellement. Les deux avant-centres réalisent un tournoi de très haut niveau :

Erling Haaland : 7 buts marqués en 4 matchs.

Harry Kane : Il compte 6 buts à son actif.

Le duel entre ces deux meilleurs buteurs sera passionnant à suivre, mais le match ne se résume pas qu'à leur affrontement.

L'Angleterre a des ambitions élevées, mais Tuchel a un problème sérieux

La génération actuelle de l'Angleterre a atteint la finale des deux derniers Championnats d'Europe. Lors de la Coupe du Monde d'il y a 4 ans, elle avait quitté la compétition après une défaite contre la France, future finaliste. Cette fois, l'équipe de Thomas Tuchel vise uniquement les meilleurs résultats au Mondial et ne veut pas s'arrêter en quarts de finale.

Les Anglais ont dû faire preuve de résilience dans presque chaque match — les rencontres contre la Croatie en groupe, puis contre la RD Congo et le Mexique en play-offs ont été très difficiles. Bien que des questions aient été soulevées sur la ligne défensive, l'équipe maintient son tonus général.

Cependant, avant le match contre la Norvège, une véritable crise d'effectif a surgi au poste de latéral droit :

Reece James, considéré comme le candidat principal pour ce poste, est blessé. Spence, qui devait le remplacer, a également rencontré des problèmes médicaux. Le troisième candidat, Quansah, a reçu un carton rouge lors du match contre le Mexique et est suspendu pour 2 matchs.

Désormais, Thomas Tuchel pourrait être contraint de prendre des mesures radicales, comme boucher ce poste problématique avec l'un de ses milieux défensifs.

Le plan « secret » pour arrêter Haaland

Il est certain que Thomas Tuchel a préparé un plan spécial pour le match contre la Norvège, visant principalement à isoler Haaland de ses coéquipiers. Pour ce faire, on s'attend à ce que deux milieux de terrain soient mobilisés pour bloquer les lignes de passe vers ce dangereux attaquant.

Mais Erling Haaland peut rester discret pendant tout le match pour ensuite exploser soudainement et trouver le chemin des filets. C'est pourquoi les défenseurs anglais devront rester vigilants, sans perdre leur concentration une seule seconde dès la première minute.