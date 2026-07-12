Tuchel critique malgré la victoire : « Nous avons eu de la chance aujourd'hui »

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Tuchel critique malgré la victoire : « Nous avons eu de la chance aujourd'hui »

L'équipe nationale d'Angleterre a battu la Norvège 2-1 en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, se qualifiant pour les demi-finales. Cependant, bien que satisfait du résultat, le sélectionneur Thomas Tuchel a ouvertement exprimé son mécontentement quant à la performance de son équipe.

Le technicien allemand a qualifié la qualification pour les demi-finales de grand succès, mais n'a pas caché qu'il serait très difficile d'atteindre la finale avec un tel niveau de jeu.

« Nous nous sommes rendu la tâche difficile »

Selon Tuchel, l'Angleterre a commis de nombreuses erreurs techniques contre la Norvège et n'a pas réussi à maintenir le rythme du match.

« Aujourd'hui, nous nous sommes rendu la tâche très difficile. Malgré cela, le résultat est excellent. Nous sommes en demi-finale, c'est génial. Mais je ne suis pas satisfait de notre jeu. À tous les niveaux », a-t-il déclaré.

L'entraîneur a souligné que l'équipe avait fait preuve de dévouement, mais qu'elle manquait de concentration et de cohérence.

« Nous avons eu de la chance aujourd'hui »

Le sélectionneur de l'Angleterre a admis que son équipe n'avait pas été assez rapide et qu'elle avait offert des opportunités à l'adversaire.

« Nous n'avons pas été assez rapides, notre jeu manquait de cohérence. Aujourd'hui, nous avons eu de la chance », a déclaré Tuchel.

Cette déclaration montre que malgré le résultat, l'entraîneur nourrit de sérieuses inquiétudes avant la demi-finale.

Le problème n'est pas psychologique

On a demandé à Tuchel si la performance des joueurs était liée à une pression psychologique.

Il a répondu que le problème ne résidait pas dans le caractère, mais dans la qualité du jeu.

« Ce n'est pas une question de psychologie. Au contraire, en termes de caractère, tout va bien. On pourrait même le mettre en boîte et le vendre. Le problème est la qualité du jeu — nous devons mieux jouer », a déclaré l'entraîneur.

Les remplaçants ont été félicités

Tuchel a particulièrement salué la performance des joueurs entrés en seconde période.

Selon ses propos :

  • Reece James a réalisé un excellent match ;

  • Morgan Rogers a été fantastique ;

  • Eberechi Eze et Djed Spence ont progressé au fil du match.

L'entraîneur a souligné que ces joueurs ont apporté l'énergie et l'activité nécessaires à l'équipe.

Une description courte mais forte pour Bellingham

Concernant Jude Bellingham, auteur des deux buts contre la Norvège, Tuchel a déclaré qu'il n'y avait pas besoin de commentaires supplémentaires.

« Il joue à ce niveau à chaque match. Jude est un joueur de classe mondiale », a-t-il dit.

Plus que trois jours avant la demi-finale

L'Angleterre affrontera l'Argentine en demi-finale.

Tuchel a indiqué que l'équipe n'avait que trois jours pour se préparer.

« Nous serons plus forts. Nous y sommes obligés. Pour l'instant, il faut célébrer ce succès et profiter du moment. Il nous faudra beaucoup plus pour atteindre la finale », a déclaré le sélectionneur anglais.

La question principale est désormais : l'Angleterre pourra-t-elle améliorer radicalement la qualité de son jeu avant la demi-finale ?

Томас ТухельАнглияНорвегияРис Джеймс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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