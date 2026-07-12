Bellingham stoppe la Norvège : l'Angleterre se qualifie pour les demi-finales

En quart de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Angleterre a battu la Norvège 2-1, décrochant ainsi son billet pour les demi-finales. Lors de ce match décisif à Miami, Jude Bellingham a été le héros de la rencontre en inscrivant un doublé.

L'Angleterre affrontera désormais le vainqueur du match Argentine — Suisse pour une place en finale.

Bellingham a scellé le sort du match avec un doublé

Le quart de finale disputé à Miami, aux États-Unis, a été marqué par une lutte intense. Bien que la Norvège ait opposé une résistance sérieuse, l'Angleterre a su exploiter ses occasions avec plus d'efficacité.

Jude Bellingham a été l'auteur des deux buts anglais. Le milieu de terrain a pris ses responsabilités dans les moments clés pour mener son équipe au tour suivant.

Le meilleur joueur du match a été désigné

Auteur d'un doublé, Bellingham a été élu homme du match.

Il s'est distingué non seulement par son efficacité, mais aussi par son activité au milieu de terrain, sa maîtrise du ballon et sa participation à la construction des attaques.

Le parcours de la Norvège s'arrête en quarts de finale

La Norvège, emmenée par Erling Haaland et Martin Ødegaard, a laissé une bonne impression tout au long du tournoi. Cependant, elle n'a pas réussi à franchir l'obstacle anglais en quarts.

Cette défaite 2-1 met fin à la participation de la Norvège à la Coupe du Monde.

Quel sera l'adversaire de l'Angleterre en demi-finale ?

L'équipe d'Angleterre affrontera le vainqueur du match Argentine — Suisse en demi-finale.

La rencontre aura lieu dans la nuit du 15 au 16 juillet au stade «Mercedes-Benz Stadium » à Atlanta, aux États-Unis.

Désormais, la question principale est : Bellingham pourra-t-il être à nouveau le héros de l'Angleterre en demi-finale ?