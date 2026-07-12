Xavi a évoqué les similitudes et les différences entre Yamal et Messi

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Xavi a évoqué les similitudes et les différences entre Yamal et Messi

L'ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a parlé de Lionel Messi concernant les comparaisons avec Lamine Yamal.

Selon Xavi, ces comparaisons sont compréhensibles dans une certaine mesure. En effet, Yamal est également gaucher, évolue sur l'aile droite, repique dans l'axe, crée des occasions et délivre des passes décisives.

Cependant, Xavi a souligné que comparer le jeune joueur à l'un des plus grands footballeurs de tous les temps lui impose une pression inutile.

« Nous ne rendons pas service au garçon avec de telles comparaisons. Cela lui met de la pression. Mais, je pense qu'il n'en est pas perturbé. Il veut le ballon, il veut jouer au football et il prend du plaisir sur le terrain », a déclaré Xavi.

Selon lui, Yamal possède un fort caractère. Xavi a expliqué cela par le fait que le joueur se sent libre sur le terrain et ne fuit pas ses responsabilités.

L'ancien entraîneur a également souligné que Messi est une source d'inspiration pour Lamine. Il a qualifié les commentaires positifs de Messi sur Yamal de grande motivation pour le jeune joueur.

Xavi a précisé qu'il existe également des différences entre les deux joueurs. Selon lui, Lamine s'appuie davantage sur le dribble, tandis que Messi se distinguait par sa capacité à se diriger directement vers le but.

Cependant, Xavi les compare sur le plan du caractère. Selon ses dires, Messi et Yamal sentent tous deux qu'ils sont différents des autres. C'est l'un des aspects importants pour devenir un grand joueur.

Xavi a également rappelé que Lamine Yamal a grandi à l'académie du FC Barcelone aux côtés de joueurs comme Pau Cubarsí, Marc Bernal, Alejandro Balde et Gavi. Il a ajouté que ses coéquipiers savent aussi que Yamal est un talent exceptionnel.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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