L'Argentine en demi-finale : le super but de Julián Álvarez stoppe la Suisse

Le quart de finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et la Suisse a été riche en drames et en intensité. Les champions en titre se sont qualifiés pour les demi-finales après une victoire difficile 3-1. Le match, disputé dans le stade de Kansas City, restera dans les mémoires non seulement pour ses buts, mais aussi pour les décisions controversées des arbitres. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Malgré la domination suisse en début de match, c'est l'Argentine qui a ouvert le score. À la 10e minute, Alexis Mac Allister a repris de la tête un corner tiré par Lionel Messi. Cette frappe du milieu de terrain, pourtant peu habitué au jeu aérien, a surpris Gregor Kobel. Par la suite, les hommes de Lionel Scaloni ont opté pour un bloc bas, laissant des espaces à leur adversaire.

VAR et carton rouge : le tournant du match

En seconde période, la pression suisse a porté ses fruits. À la 66e minute, Dan Ndoye a orchestré une contre-attaque rapide et, après une superbe combinaison avec Ricardo Rodríguez, a égalisé. Ce but a totalement changé le rythme du match et a donné l'avantage psychologique aux Suisses. Cependant, la situation la plus controversée du match s'est produite à ce moment précis.

L'arbitre avait initialement donné un carton jaune à Leandro Paredes pour une faute sur Breel Embolo. Mais après vérification par la VAR, la décision a été modifiée : la sanction de Paredes a été annulée, et Embolo a été expulsé après un second carton jaune pour simulation. Cette décision a provoqué une vive colère dans le camp suisse, car se retrouver en infériorité numérique a scellé le sort du match.

Après un match nul à l'issue du temps réglementaire, l'Argentine a accentué la pression lors des prolongations. Julián Álvarez, qui peinait à trouver son rythme dans le tournoi, a réalisé un exploit à la 112e minute. Il a pénétré dans la surface adverse depuis l'aile gauche et a décoché une "fusée" imparable dans la lucarne. Selon Goal.com, ce but a anéanti tous les espoirs de la Suisse.

En fin de match, alors que les hommes de Murat Yakin se jetaient corps et âme vers l'avant, l'Argentine a inscrit un troisième but en contre-attaque. Lautaro Martínez a scellé le score final. Bien que le score affiche 3-1, la Suisse a opposé une résistance digne face aux champions du monde. L'Argentine affrontera désormais l'Angleterre en demi-finale.