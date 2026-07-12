L'Argentine bat la Suisse en prolongation : place au choc contre l'Angleterre

L'équipe nationale d'Argentine s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 en battant la Suisse 3-1. Lors d'un match dramatique à Kansas City, le temps réglementaire n'a pas permis de départager les deux équipes, le tournant décisif ayant eu lieu durant les prolongations.

Le héros de la rencontre fut Julián Álvarez. Il a inscrit un but magnifique, permettant à l'Argentine de prendre l'avantage et contribuant largement à la victoire de son équipe.

Le match s'est prolongé

Lors du quart de finale disputé à Kansas City, aux États-Unis, la Suisse a opposé une résistance sérieuse aux champions du monde en titre.

Il a été impossible de départager les équipes durant le temps réglementaire. C'est pourquoi le match s'est poursuivi en prolongations.

C'est à ce moment précis que l'Argentine a fait parler son expérience et son talent individuel.

Álvarez a fait basculer le match avec un super but

En prolongation, Julián Álvarez a trouvé le chemin des filets grâce à une frappe exceptionnelle.

Son but a permis à l'Argentine de prendre l'avantage et de faire basculer l'ascendant psychologique en faveur de son équipe.

Par la suite, les Argentins ont marqué un autre but pour sceller le score final à 3-1.

Homme du match

Julián Álvarez a été désigné homme du match.

Au-delà de son superbe but, l'attaquant a été actif tout au long de la rencontre, mettant la pression sur la défense adverse et prenant ses responsabilités dans les moments cruciaux.

Un choc majeur en demi-finale

L'Argentine affrontera désormais l'Angleterre en demi-finale.

Le match aura lieu dans la nuit du 15 au 16 juillet au stade «Mercedes-Benz Stadium » à Atlanta, aux États-Unis.

D'un côté l'Argentine menée par Messi et Álvarez, de l'autre l'Angleterre emmenée par Bellingham et Kane : une grande bataille de football est attendue pour une place en finale.