La Chine a-t-elle testé une nouvelle arme capable de neutraliser Starlink ?

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Des scientifiques militaires chinois auraient développé et testé une arme à micro-ondes ultra-puissante capable d'affecter l'électronique des satellites. Selon le South China Morning Post, la puissance d'impulsion de l'appareil atteindrait 100 gigawatts.

La publication indique que cette technologie pourrait constituer une menace sérieuse pour l'infrastructure spatiale des États-Unis, y compris le réseau de satellites Starlink.

Une puissance atteignant 100 gigawatts

Selon les estimations des experts, une impulsion d'environ un gigawatt pourrait suffire à endommager l'électronique d'un satellite en orbite terrestre basse.

Les scientifiques chinois auraient réussi à porter la puissance de leur nouvel appareil à 100 gigawatts. Cependant, cela ne signifie pas que l'arme fonctionne en continu à cette puissance ; il s'agit d'une impulsion de courte durée.

Le réseau Starlink pourrait-il devenir une cible ?

D'après le South China Morning Post, les armes à micro-ondes sont conçues pour neutraliser les systèmes électroniques des satellites plutôt que de les faire exploser physiquement.

Une telle technologie pourrait théoriquement :

endommager les équipements de communication ;

perturber la navigation et la transmission de données ;

interrompre temporairement ou définitivement les opérations des satellites.

Dans ce contexte, les grands réseaux composés de milliers d'appareils, comme Starlink, sont cités comme des cibles potentielles.

Une menace économique pour l'infrastructure du Pentagone

Les experts estiment que les armes à micro-ondes pourraient être une alternative moins coûteuse aux missiles ou aux systèmes anti-satellites traditionnels.

Cela renforce les spéculations selon lesquelles la Chine pourrait exercer une pression sur l'infrastructure spatiale coûteuse des États-Unis avec un investissement moindre.

Cependant, les informations publiques sur la portée réelle, la précision et l'efficacité de cette arme dans diverses conditions atmosphériques restent limitées.

L'arme fonctionnerait même par grand froid

Le rapport précise que l'appareil est équipé de condensateurs lithium-ion innovants.

Ils permettraient à l'arme de :

démarrer très rapidement ;

libérer une grande quantité d'énergie en peu de temps ;

fonctionner même à des températures de moins 40 degrés.

La compétition spatiale entre dans une nouvelle phase

Les satellites sont devenus essentiels pour les armées modernes en matière de communication, de renseignement, de navigation et de ciblage.

C'est pourquoi les technologies électroniques et à micro-ondes visant à les neutraliser pourraient devenir l'un des axes majeurs de la compétition militaire future.

Pour l'instant, aucune information officielle n'a été publiée par la Chine concernant les spécifications techniques complètes ou les résultats des tests de cette arme.