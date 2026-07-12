Lionel Messi établit un nouveau record en Coupe du Monde

·8·Sport
Lionel Messi établit un nouveau record en Coupe du Monde

Lionel Messi a amélioré son propre record dans l'histoire de la Coupe du Monde. Le capitaine de l'Argentine a délivré sa 10e passe décisive lors du quart de finale contre la Suisse.

Le joueur de 39 ans a adressé un corner que Alexis Mac Allister a converti d'une tête imparable. Ainsi, Messi renforce sa suprématie en tant que meilleur passeur de l'histoire des Mondiaux.

Mac Allister a transformé la passe de Messi en but

L'Argentine et la Suisse se sont affrontées en quart de finale de la Coupe du Monde 2026.

Lors de la rencontre, Messi a parfaitement exécuté un corner, et le milieu de terrain de Liverpool, Alexis Mac Allister, a propulsé le ballon au fond des filets de la tête.

Cet épisode est devenu un résultat historique pour la star argentine.

Messi creuse l'écart avec Maradona

Lionel Messi a porté son total de passes décisives en Coupe du Monde à 10.

Le précédent record appartenait à Diego Maradona, la légende ayant délivré 8 passes décisives lors des phases finales de Coupe du Monde.

Messi avait déjà battu ce record lors du match contre l'Égypte, terminé sur le score de 3-2, et il a désormais accentué son avance.

10 passes décisives pour 10 joueurs différents

Fait intéressant, Messi a délivré ses 10 passes décisives en Coupe du Monde à 10 coéquipiers différents.

Cela démontre sa capacité à diriger l'attaque argentine à travers différentes générations et systèmes tactiques.

Il continue d'écrire l'histoire à 39 ans

À 39 ans, Lionel Messi continue d'être décisif lors des phases cruciales de la Coupe du Monde.

Sa nouvelle passe décisive a non seulement apporté un but crucial à l'Argentine, mais a également consolidé son record dans l'histoire des Mondiaux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Xavi a évoqué les similitudes et les différences entre Yamal et MessiXavi a évoqué les similitudes et les différences entre Yamal et MessiAujourd'hui, 10:05Qu'a dit Solbakken après la douloureuse défaite contre l'Angleterre ?Qu'a dit Solbakken après la douloureuse défaite contre l'Angleterre ?Aujourd'hui, 10:05Tuchel critique malgré la victoire : « Nous avons eu de la chance aujourd'hui »Tuchel critique malgré la victoire : « Nous avons eu de la chance aujourd'hui »Aujourd'hui, 09:58Bellingham stoppe la Norvège : l'Angleterre se qualifie pour les demi-finalesBellingham stoppe la Norvège : l'Angleterre se qualifie pour les demi-finalesAujourd'hui, 09:54Le retour de McGregor tourne au drame : Conor battu dès le premier roundLe retour de McGregor tourne au drame : Conor battu dès le premier roundAujourd'hui, 09:50L'Argentine en demi-finale : le super but de Julián Álvarez stoppe la SuisseL'Argentine en demi-finale : le super but de Julián Álvarez stoppe la SuisseAujourd'hui, 09:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan