Lionel Messi établit un nouveau record en Coupe du Monde

Lionel Messi a amélioré son propre record dans l'histoire de la Coupe du Monde. Le capitaine de l'Argentine a délivré sa 10e passe décisive lors du quart de finale contre la Suisse.

Le joueur de 39 ans a adressé un corner que Alexis Mac Allister a converti d'une tête imparable. Ainsi, Messi renforce sa suprématie en tant que meilleur passeur de l'histoire des Mondiaux.

Mac Allister a transformé la passe de Messi en but

L'Argentine et la Suisse se sont affrontées en quart de finale de la Coupe du Monde 2026.

Lors de la rencontre, Messi a parfaitement exécuté un corner, et le milieu de terrain de Liverpool, Alexis Mac Allister, a propulsé le ballon au fond des filets de la tête.

Cet épisode est devenu un résultat historique pour la star argentine.

Messi creuse l'écart avec Maradona

Lionel Messi a porté son total de passes décisives en Coupe du Monde à 10.

Le précédent record appartenait à Diego Maradona, la légende ayant délivré 8 passes décisives lors des phases finales de Coupe du Monde.

Messi avait déjà battu ce record lors du match contre l'Égypte, terminé sur le score de 3-2, et il a désormais accentué son avance.

10 passes décisives pour 10 joueurs différents

Fait intéressant, Messi a délivré ses 10 passes décisives en Coupe du Monde à 10 coéquipiers différents.

Cela démontre sa capacité à diriger l'attaque argentine à travers différentes générations et systèmes tactiques.

Il continue d'écrire l'histoire à 39 ans

À 39 ans, Lionel Messi continue d'être décisif lors des phases cruciales de la Coupe du Monde.

Sa nouvelle passe décisive a non seulement apporté un but crucial à l'Argentine, mais a également consolidé son record dans l'histoire des Mondiaux.