Ferran Torres pourrait rejoindre le PSG : Luis Enrique veut attirer son ancien protégé à Paris

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Ferran Torres pourrait rejoindre le PSG : Luis Enrique veut attirer son ancien protégé à Paris

Un nouveau transfert retentissant se prépare dans le football européen. L'attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, est proche de rejoindre le Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Les négociations entre les deux clubs sont déjà à un stade avancé et le joueur lui-même n'est pas opposé à l'idée de poursuivre sa carrière dans le championnat de France. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations diffusées par Mundo Deportivo, le club parisien a commencé à prendre des mesures concrètes pour recruter Torres. L'initiateur principal de ce transfert est l'entraîneur du PSG, Luis Enrique. Le technicien a travaillé en étroite collaboration avec Ferran Torres lors de son passage à la tête de l'équipe nationale d'Espagne et apprécie grandement ses capacités.

Problèmes financiers et séparation forcée

La direction du FC Barcelone prévoyait initialement de prolonger le contrat du joueur, mais la situation financière du club a bouleversé ces plans. Selon Marca, les Catalans sont contraints de vendre Torres afin de rétablir l'équilibre financier et de réunir des fonds pour de nouvelles recrues. La fin prochaine du contrat actuel du joueur pousse également le club à le vendre rapidement.

Actuellement, la concurrence au sein de l'effectif du FC Barcelone s'est intensifiée, notamment avec l'arrivée de nouveaux attaquants comme Anthony Gordon, ce qui met en doute la place de titulaire de Torres. Pour cette raison, l'ailier de 26 ans réfléchit sérieusement à l'option parisienne afin d'obtenir plus de temps de jeu.

Le joueur lui-même reste prudent face aux rumeurs de transfert. Interrogé par des journalistes lors du rassemblement de l'équipe nationale, il a répondu brièvement : « Mon attention est actuellement focalisée sur les matchs. Les facteurs externes ne sont pas importants pour moi, l'essentiel est de gagner ». Cependant, il est rapporté que les négociations en coulisses se poursuivent activement.

La direction du PSG vise à conclure le transfert avant le début de la nouvelle saison, c'est-à-dire avant que le joueur ne revienne de vacances. Si cet accord se concrétise, Luis Enrique verra sa ligne d'attaque renforcée et la concurrence au sein de l'équipe s'intensifiera. De son côté, le FC Barcelone prévoit d'utiliser les fonds issus de ce transfert pour enregistrer d'autres nouveaux joueurs.

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Jahongir Tursunov
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