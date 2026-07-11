Harry Kane sur Erling Haaland : « C'est une vraie bête et une machine à marquer des buts »

L'attaquant de l'équipe d'Angleterre et du Bayern Munich, Harry Kane, a exprimé une haute opinion de l'un de ses principaux rivaux, Erling Haaland, avant les quarts de finale de la Coupe du Monde. Alors que les comparaisons entre les deux buteurs s'intensifient, Kane a souligné la condition physique et l'efficacité de la star norvégienne. Cette confrontation suscite un grand intérêt, non seulement entre les deux équipes nationales, mais aussi en tant que duel entre les deux meilleurs attaquants centraux de notre époque. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une interview accordée au journal Nettavisen, Harry Kane a abordé les différences entre lui et Erling Haaland. Selon lui, bien qu'ils soient tous deux classés comme attaquants, leurs rôles sur le terrain et leurs styles de jeu sont fondamentalement différents. Kane se considère comme un joueur plus impliqué dans le jeu collectif et davantage en contact avec le ballon.

Des rôles différents sur le terrain

« Il est difficile pour moi de répondre à cette question. Tout d'abord, nous sommes des joueurs totalement différents. C'est vrai, on nous appelle tous les deux attaquants, mais honnêtement, ce sont presque deux positions distinctes », a expliqué le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Selon lui, tandis qu'Haaland est un finisseur pur, Kane préfère être actif dans des zones plus profondes du terrain.

Néanmoins, Kane a salué les performances de la star de Manchester City. « Erling réalise des performances incroyables, ses statistiques sont indiscutables. Physiquement, c'est une vraie machine, on peut même dire une bête. Sa capacité à concrétiser les occasions est au plus haut niveau », a ajouté l'attaquant du Bayern.

Actuellement, la lutte pour le Soulier d'Or de la Coupe du Monde fait rage entre ces deux joueurs. Erling Haaland compte 7 buts, tandis que Harry Kane n'est qu'à une unité derrière lui. Cependant, pour Kane, les récompenses individuelles passent après le succès collectif.

L'objectif principal : la Coupe du Monde

Kane a salué ce tournoi où tous les attaquants marquent. Il a souligné que la forte concurrence dans de telles compétitions majeures le pousse à travailler encore plus dur. Peu importe la qualité des résultats personnels, pour Harry Kane, le titre mondial de 2026 reste la priorité absolue.

« Mon objectif principal est de gagner la Coupe du Monde avec l'Angleterre, pas le Soulier d'Or. Mais je sais que pour que mon équipe réussisse, mon rôle est de marquer des buts », a conclu l'attaquant expérimenté. Le match des quarts de finale déterminera non seulement le billet pour les demi-finales, mais très probablement aussi qui sera le meilleur buteur du tournoi.