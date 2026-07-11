Un footballeur de 25 ans se suicide après son retour de la Coupe du Monde

Ce jeudi 11 juillet, le milieu de terrain du club sud-africain Mamelodi Sundowns et de l'équipe nationale, Jayden Adams, est décédé à l'âge de 25 ans. C'est ce qu'a rapporté Soccer Laduma dans son édition.

La cause officielle du décès du joueur n'a pas encore été révélée. Selon certaines informations préliminaires relayées par les médias, il pourrait s'agir d'un suicide. Cependant, cette information n'a pas encore été officiellement confirmée.

Jayden Adams a rejoint Mamelodi Sundowns en 2025, disputant 27 matchs et marquant 4 buts sous ses nouvelles couleurs. Auparavant, il avait défendu les couleurs du club de Stellenbosch pendant cinq ans.

Le milieu de terrain a remporté la Ligue des champions de la CAF avec Mamelodi Sundowns lors de la saison 2025-2026. Il a également été sélectionné 9 fois en équipe nationale d'Afrique du Sud, inscrivant 1 but.

Adams a participé aux trois matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, sans toutefois marquer. Il n'a pas pris part au match des 16es de finale contre le Canada (0-1).