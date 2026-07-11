Un billet de 1 285 $ atteint 1 million : la situation autour de Norvège – Angleterre

Des prix sans précédent sont observés sur le marché des billets avant le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la Norvège et l'Angleterre. Certaines offres de revente atteignent jusqu'à 1 million de dollars par billet.

Curieusement, le prix officiel initial de ces billets était des centaines de fois moins élevé.

Un billet de 1 285 $ évalué à 1 million

Selon Sky News, certains billets mis en vente pour le match Norvège – Angleterre sont proposés à 1 million de dollars sur la plateforme de revente officielle de la FIFA.

Initialement, chaque billet coûtait 1 285 $. Par la suite, leur prix de revente a grimpé en flèche pour atteindre le million de dollars.

Il existe des options moins chères

Il est possible de trouver d'autres billets de la même catégorie à des prix relativement plus bas sur la plateforme.

Il est rapporté que certaines offres commencent autour de 5 000 dollars, ce qui reste plusieurs fois supérieur au prix officiel initial.

Pourquoi une telle demande ?

L'une des principales raisons de l'intérêt pour ce match est la présence de stars dans les deux équipes.

Les fans attendent particulièrement avec impatience :

Erling Haaland ;

Martin Ødegaard ;

Harry Kane ;

le match avec la participation de Jude Bellingham.

Le statut de quart de finale et la lutte pour une place en demi-finale ont également fait grimper la demande de billets.

Quand le match commence-t-il ?

Le quart de finale entre les équipes nationales de Norvège et d'Angleterre débutera à 02h00, heure de Tachkent.

Désormais, en plus de l'intrigue sur le terrain, une autre question se pose : un acheteur sera-t-il vraiment trouvé pour le billet à un million de dollars ?