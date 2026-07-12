Acer présente le smartphone Sospiro A15 avec écran arrière dans le style du Xiaomi 17 Pro

La marque Acer, bien établie dans le monde des technologies informatiques, a fait une incursion inattendue sur le marché des smartphones. La division latino-américaine de l'entreprise (Acer Mobile LATAM) a dévoilé son nouveau modèle Acer Sospiro A15. La particularité de cet appareil réside dans son design, qui rappelle l'apparence du futur fleuron Xiaomi 17 Pro, un modèle très discuté par les initiés bien qu'il ne soit pas encore officiellement sorti. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'aspect le plus remarquable du smartphone est l'écran supplémentaire situé dans le bloc photo au dos. Selon ixbt.com, ce petit écran de 1,88 pouce ne remplit pas seulement une fonction esthétique, mais offre également une série de commodités à l'utilisateur. Il permet notamment de consulter les notifications, de contrôler le lecteur de musique et, surtout, de servir d'assistant visuel pour prendre des selfies avec l'appareil photo principal de haute qualité.

Spécifications techniques et capacités d'affichage

L'écran principal de l'appareil est équipé d'une dalle IPS de 6,67 pouces avec une résolution HD+. Bien qu'il appartienne au segment abordable, les ingénieurs d'Acer ont intégré un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour assurer une fluidité optimale. Cela permet à l'utilisateur de ressentir une grande réactivité lors de la navigation dans l'interface et sur les réseaux sociaux.

En termes de puissance technique interne, l'Acer Sospiro A15 est une solution économique. Le smartphone est construit sur la base du processeur Unisoc T615, qui ne prend pas en charge la norme de communication 5G. L'appareil dispose de 6 GB de RAM, mais grâce à la technologie d'extension virtuelle, ce chiffre peut atteindre 14 GB. La capacité de stockage interne est de 128 GB, avec la possibilité de l'étendre jusqu'à 1 TB via des cartes microSD.

Appareil photo et logiciel

Concernant les capacités photo, le bloc principal comprend un capteur de 64 MP. À l'avant, une caméra de 16 MP est installée pour les appels vidéo et les selfies classiques. Un aspect intéressant est que l'appareil fonctionnerait sous le tout dernier système d'exploitation Android 16, ce qui constitue un avantage majeur en termes de pérennité logicielle.

Les autres caractéristiques importantes du smartphone sont les suivantes :

Batterie de 5000 mAh et technologie de charge de 18 W ;

Module NFC, Bluetooth 5.0 et systèmes GPS ;

Protection contre la poussière et les éclaboussures selon la norme IP64 ;

Connecteur 3,5 mm pour écouteurs traditionnels et port USB-C ;

Lecteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation latéral.

Pour l'instant, le prix officiel et la date de commercialisation de l'Acer Sospiro A15 n'ont pas été révélés. Cependant, au vu de ses caractéristiques techniques, on peut dire que ce smartphone est destiné aux utilisateurs qui apprécient un design unique et un écran supplémentaire, sans vouloir dépenser trop pour des performances élevées. Il n'y a pas d'informations précises sur son arrivée officielle sur le marché ouzbek, mais les appareils mobiles Acer peuvent apparaître dans notre région principalement via des détaillants internationaux.