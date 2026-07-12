Thomas Tuchel mécontent de la performance de l'Angleterre : Harry Kane révèle les coulisses du vestiaire

Bien que l'équipe nationale d'Angleterre ait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde après une victoire difficile contre la Norvège en quarts de finale, le sélectionneur Thomas Tuchel n'est pas satisfait de la prestation de ses joueurs. Selon le capitaine Harry Kane, le technicien allemand a exprimé ses critiques ouvertement dans le vestiaire. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte.

Lors du match disputé au Hard Rock Stadium de Miami, les Anglais se sont imposés 2-1 après prolongations. Cependant, selon Goal.com, l'ambiance dans le vestiaire après le match n'était pas à la fête, mais plutôt à l'analyse sérieuse et à la correction des lacunes. Bien que Thomas Tuchel ait félicité l'équipe pour sa qualification, il a souligné la nécessité d'élever considérablement le niveau de jeu pour viser le titre.

L'équilibre entre qualité et résultat

Harry Kane a salué l'exigence de son entraîneur. Selon lui, le fait que l'équipe ait atteint les demi-finales sans avoir encore atteint son meilleur niveau est un signe de potentiel. "Notre entraîneur nous a félicités et a dit que nous devions célébrer la victoire, mais il sait aussi que nous pouvons mieux jouer. Nous devons progresser dans la possession et le contrôle du ballon", a déclaré l'attaquant.

L'humidité élevée et la chaleur intense de Miami auraient également contribué à la difficulté de la rencontre. Kane a souligné qu'il était difficile de maintenir le rythme habituel dans de telles conditions climatiques, mais que l'équipe a fait preuve de caractère pour arracher la victoire. Le doublé inscrit par Jude Bellingham a été particulièrement salvateur pour l'Angleterre.

Forces du banc et unité d'équipe

Bien que la qualité de jeu n'ait pas été idéale, Harry Kane a tenu à saluer les performances individuelles de certains joueurs. Il a notamment souligné l'apport du gardien Jordan Pickford et de Djed Spence, entré en jeu pour dynamiser le rythme. Selon Kane, c'est cette solidarité collective qui a permis de franchir l'obstacle norvégien dans une situation délicate.

L'équipe d'Angleterre prépare désormais les demi-finales. Le staff technique dirigé par Thomas Tuchel devrait apporter des ajustements tactiques pour éviter de répéter les mêmes erreurs au tour suivant. La question principale pour les fans et les experts est de savoir si les "Three Lions" pourront afficher le haut niveau de football exigé par Tuchel en demi-finale.