Le père d'Erling Haaland furieux contre l'arbitrage : match dramatique entre la Norvège et l'Angleterre

Le match entre la Norvège et l'Angleterre, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, restera dans les mémoires non seulement pour la bataille sur le terrain, mais aussi pour les émotions en tribune. La défaite de la Norvège et son élimination du tournoi ont suscité la colère noire d'Alf-Inge Haaland, père de la star Erling Haaland. L'ancien footballeur était si furieux des décisions arbitrales qu'il n'a pas caché ses émotions en public, comme le rapporte Goal.com .

Le match avait pourtant bien commencé pour la Norvège. Un tir d'Andreas Schjelderup a surpris le gardien Jordan Pickford, donnant l'avantage aux Scandinaves. Cependant, les hommes du sélectionneur anglais Thomas Tuchel ont rapidement repris le contrôle. Le doublé de Jude Bellingham a scellé le sort du match et propulsé les « Three Lions » au tour suivant.

Plusieurs situations litigieuses liées à l'arbitrage ont marqué la rencontre. Notamment, le deuxième but norvégien a été annulé pour une faute d'Erling Haaland sur Elliot Anderson. De plus, la FIFA a dû publier un communiqué pour démentir les rumeurs selon lesquelles le ballon aurait touché la « spidercam » avant le but de Bellingham. Cette série de décisions a fait déborder le vase pour Alf-Inge Haaland.

Controverse en tribune et sarcasmes sur les réseaux sociaux

Selon Goal.com, lorsque l'arbitre Clément Turpin a accordé un penalty à l'Angleterre dans le temps additionnel, les caméras ont filmé Alf-Inge Haaland dans la loge VIP. Bien que le penalty ait été annulé après intervention du VAR, le père d'Erling a été filmé faisant des gestes obscènes vers le terrain. Son comportement a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Alf-Inge Haaland, 51 ans, ne s'est pas contenté de gestes grossiers. Après le match, il a publié un message ironique sur ses réseaux sociaux : « Bravo à Bellingham et à l'arbitre, bien joué ». Cela reflète le profond mécontentement du camp norvégien concernant l'arbitrage. Selon lui, les erreurs des arbitres ont anéanti les chances de la Norvège d'atteindre les demi-finales.

Les statistiques du match n'ont pas non plus été favorables à la Norvège. Selon Opta, l'Angleterre est devenue l'une des rares équipes à empêcher Erling Haaland de marquer lors d'un match officiel. La dernière fois que l'Autriche avait réussi cet exploit, c'était en octobre 2024. Une série de 636 jours a pris fin lors de ce match contre l'Angleterre.

Cette défaite est douloureuse pour le football norvégien, qui peine à réussir dans les grands tournois malgré la présence du meilleur attaquant du monde. Les actions d'Alf-Inge Haaland sont interprétées non seulement comme un élan paternel, mais aussi comme une réaction personnelle face à une injustice perçue. L'Angleterre poursuit désormais sa route vers le titre.