Umar Nurmagomedov réagit vivement à l'altercation avec Dvalishvili

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Umar Nurmagomedov réagit vivement à l'altercation avec Dvalishvili

Umar Nurmagomedov a réagi à l'altercation impliquant Merab Dvalishvili lors d'un événement RAF en Géorgie. Dans sa déclaration, le combattant russe a évoqué ce qui définit l'honneur d'un homme dans le Caucase et a adressé des piques à son rival.

Ses propos se sont rapidement propagés sur les réseaux sociaux, alimentant les discussions sur l'intensification des tensions entre les deux combattants.

« Dans le Caucase, c'est l'honneur qui définit un homme »

Nurmagomedov a souligné que dans le Caucase, la réputation d'une personne se mesure à son honneur, sa dignité et son hospitalité.

« Dans le Caucase, un homme est défini par son honneur, sa dignité et son hospitalité », a-t-il déclaré.

Le combattant a ensuite brièvement commenté l'origine du conflit.

« Pourquoi parles-tu dans mon dos ? »

Selon Umar, son ami n'a posé qu'une seule question à Dvalishvili :

« Pourquoi parles-tu dans mon dos ? »

Nurmagomedov a interprété cette situation non pas comme une insulte ou une tentative de provoquer une bagarre, mais comme une demande d'explication directe.

Un message cinglant à son rival

Le combattant a poursuivi en affirmant que le vrai caractère se révèle lorsque l'on n'est pas entouré d'une foule.

« Je n'ai pas besoin de t'insulter pour me sentir comme un homme. On peut voir qui tu es vraiment quand tu n'as pas une foule autour de toi et que personne ne peut intervenir », a déclaré Nurmagomedov.

Ces mots sont perçus comme un défi direct lancé à Dvalishvili.

Le conflit mènera-t-il à un nouveau combat ?

Les relations entre Umar Nurmagomedov et Merab Dvalishvili étaient déjà tendues. L'incident en Géorgie et les déclarations qui ont suivi ont encore accru l'intérêt pour une éventuelle confrontation sportive.

Pour l'instant, on ignore comment Dvalishvili répondra à ces propos. Mais une chose est sûre : la rivalité en dehors de l'octogone est tout aussi intense que celle sur le tapis.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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