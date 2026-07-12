Les combattants divisés après la défaite de McGregor

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Les combattants divisés après la défaite de McGregor

Conor Le retour de McGregor après cinq ans d'absence a connu une fin dramatique en quelques secondes. L'ancien champion irlandais a été rapidement battu après s'être blessé au genou au début de son combat contre Max Holloway à Las Vegas.

Cet événement a suscité des réactions contrastées dans le monde du MMA et de la boxe. Si certains ont exprimé leur sympathie pour McGregor, d'autres ont accueilli la situation avec un sarcasme cinglant.

Makhachev cible Conor en une phrase

Le champion de l'UFC Islam Makhachev a exprimé sa réaction très brièvement :

« Conor a battu Conor. Félicitations, Max. »

Cette opinion est devenue l'une des réactions les plus virales sur les réseaux sociaux.

Les réactions de Crawford et Dos Anjos

L'ancien champion du monde incontesté de boxe Terence Crawford a fait une allusion tranchante à la situation :

« Il est surprenant de voir comment Dieu punit ceux qui disent du mal de moi. »

Rafael Dos Anjos a d'abord plaisanté avant d'exprimer sa sympathie pour McGregor :

« Quoi, encore ce petit doigt ? Mais sans plaisanter, j'ai de la peine pour Conor. Ce combat ne devait pas se terminer ainsi. »

Certains ont immédiatement réclamé une revanche

Le champion WBC Ryan Garcia n'a pas accepté cette fin de combat.

« Une revanche immédiate est nécessaire. Dès que son genou sera guéri, ils doivent se retrouver. »

Matt Frevola a également suggéré qu'Holloway pourrait attendre un troisième combat.

La critique la plus sévère est venue de Teddy Atlas

L'entraîneur et commentateur renommé Teddy Atlas a souligné l'état de McGregor après sa longue pause :

« La leçon principale est de ne jamais parier sur un combattant qui n'a pas combattu depuis cinq ans et qui est hors de forme. »

Belal Muhammad a lié la situation à Michael Chandler, plaisantant sur le fait qu'il avait « maudit » ce combat.

Les blagues sur les bourses ont également proliféré

Kevin Lee a ironisé sur la victoire d'Holloway sans pratiquement aucun effort :

« Un gros chèque, pas de prise de poids, aucun coup porté et une victoire. »

Derek Brunson a souligné les gains énormes de Conor en un temps record :

« Gagner 30 millions en moins d'une minute, c'est juste un rêve. »

« L'aura d'Holloway a rompu le ligament »

Mike Davis a laissé l'un des commentaires les plus étranges et viraux :

« L'aura de Max Holloway a rompu le ligament du genou de Conor. »

Paulo Costa a plaisanté en disant que McGregor reviendrait avec « un tibia en fer et un ligament croisé en fer ».

Il y a aussi eu des messages de sympathie

Kenny Florian a qualifié les arts martiaux mixtes de « sport le plus ingrat ». Son avis faisait référence au retour tant attendu de McGregor qui s'est effondré en quelques secondes.

Ainsi, la nouvelle défaite de Conor McGregor a une fois de plus divisé le monde du MMA : d'un côté la sympathie, de l'autre des moqueries cruelles. La question principale est désormais : osera-t-il revenir après cette blessure ?

Конор МакгрегорМакс ХоллоуэйИслам МахачевЮФСLas Vegas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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