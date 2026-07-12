Mashrabjon Ruziboev met son adversaire KO au premier round (vidéo)

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Mashrabjon Ruziboev met son adversaire KO au premier round (vidéo)

L'Ouzbek spécialiste des arts martiaux mixtes Mashrabjon Ruziboev a remporté une victoire convaincante lors du tournoi Open FC 67 qui s'est tenu à Moscou. Notre compatriote a terminé le combat contre le Brésilien Gabriel Miranda par un KO technique dès le premier round.

Cette victoire constitue un résultat important dans la carrière professionnelle de Mashrabjon Ruziboev et améliore encore son palmarès.

Le combat s'est terminé dès le premier round

Lors du tournoi Open FC 67 organisé dans la capitale russe, Moscou, Mashrabjon Ruziboev est monté dans l'octogone pour affronter le Brésilien Gabriel Miranda.

Notre compatriote a entamé le combat avec agressivité, enchaînant les coups précis sur son adversaire. En conséquence, l'arbitre a arrêté le combat dès le premier round et a déclaré la victoire de Mashrabjon par KO technique.

Le palmarès s'améliore encore

Après ce succès, les statistiques professionnelles de Mashrabjon Ruziboev sont les suivantes :

  • 21 victoires;

  • 4 défaites;

  • 1 match nul.

Gabriel Miranda a quant à lui subi la dixième défaite de sa carrière.

Le frère de Nursulton Ruziboev franchit une nouvelle étape

Mashrabjon Ruziboev est également bien connu en tant que frère du combattant de l'UFC Nursulton Ruziboev.

Ses résultats constants lors des derniers combats et sa victoire dans une promotion prestigieuse comme l'Open FC pourraient constituer une étape importante pour sa carrière.

En route vers les grandes promotions

Ce KO technique convaincant au premier round a démontré une fois de plus le haut niveau de Mashrabjon Ruziboev.

S'il maintient ce rythme, il est fort probable qu'il attire l'attention des grandes promotions internationales dans un avenir proche et participe à des combats de plus haut niveau.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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