Les championnats d'Asie de boxe U19 et U23, qui se déroulent dans la capitale indonésienne Jakarta, entrent dans leur phase décisive. Les combats des demi-finales (1/2 finale) se tiennent aujourd'hui pour les deux catégories d'âge. À l'issue des quarts de finale, les représentants de 16 pays ont déjà assuré au moins une médaille de bronze.

Zamin.uz présente les dernières informations reflétant la supériorité absolue de nos représentants.

Le Kazakhstan dépassé : l'Ouzbékistan est le leader incontesté !

Ce qui est important pour nous, c'est que l'équipe nationale d'Ouzbékistan est devenue celle qui a qualifié le plus grand nombre de boxeurs pour les demi-finales dans les deux catégories d'âge. À cet égard, nos représentants ont une fois de plus prouvé leur suprématie sur le continent en devançant de peu leur principal rival, l'équipe du Kazakhstan.

Catégorie U23 : Pays qualifiés pour les demi-finales

Dans cette catégorie d'âge, l'Ouzbékistan est en tête de liste avec 18 boxeurs. Les statistiques complètes sont les suivantes :

CLASSEMENT PAYS NOMBRE DE DEMI-FINALISTES 1 Ouzbékistan 18 2 Kazakhstan 16 3 Inde 15 4 République kirghize 7 5 Japon 6 6 République de Corée 5 7 Indonésie 3 8 Taipei chinois 2 9 Bhoutan, Qatar, Philippines, Thaïlande, Vietnam, Mongolie 1 (chacun)

Catégorie U19 : Pays qualifiés pour les demi-finales

Dans les compétitions de jeunes, nos compatriotes occupent également la première place avec 15 représentants. Le Kazakhstan et l'Inde, qui complètent le trio de tête, ont chacun qualifié 14 boxeurs pour les demi-finales.

CLASSEMENT PAYS NOMBRE DE DEMI-FINALISTES 1 Ouzbékistan 15 2 Kazakhstan 14 3 Inde 14 4 Tadjikistan 6 5 Japon 6 6 République kirghize 6 7 République de Corée 5 8 Taipei chinois 5 9 Vietnam 4 10 Indonésie 4 11 Thaïlande 2 12 Mongolie, Qatar, Philippines 1 (chacun)

À titre informatif : Tous nos boxeurs qualifiés pour les demi-finales ont déjà assuré au moins une médaille de bronze. Ils vont maintenant monter sur le ring pour viser les médailles d'or de la compétition.