Championnats d'Asie : doublé en or pour Jonbibi Hukmova

Les championnats d'Asie d'athlétisme U23, qui se déroulent à Ordos, en Chine, sont une réussite pour nos représentants. Lors de cette journée de compétition, nos athlètes ont enregistré d'excellents résultats, ajoutant de nouvelles médailles au compteur de notre délégation. Zamin.uz présente les détails de cette joyeuse nouvelle.

Jonbibi Hukmova — double médaillée d'or du championnat continental !

Lors du programme d'hier, nos compatriotes ont remporté 1 médaille d'or et 1 médaille d'argent. L'attention s'est une fois de plus portée sur notre talentueuse athlète Jonbibi Hukmova :

Doublé en or : Après avoir triomphé sur 800 mètres, Jonbibi Hukmova a prouvé sa supériorité sur 400 mètres cette fois-ci. Elle a franchi la ligne d'arrivée en 51,19 secondes décrochant ainsi sa deuxième médaille d'or de la compétition.

Passage réussi des obstacles : Nurxon Ochilova, qui a participé à l'épreuve du 400 mètres haies, 57,99 secondes a enregistré ce résultat et a été récompensée par la médaille d'argent du tournoi.

Classement général : derrière la Chine et le Japon !

À l'issue de la troisième journée, l'équipe nationale d'Ouzbékistan affiche des résultats très élevés. Avec un total de 3 médailles d'or et 4 médailles d'argent notre délégation occupe la prestigieuse troisième place au classement général, derrière le pays hôte, la Chine, et le Japon.

Liste de nos athlètes médaillés :

Médaillés d'or : Jonbibi Hukmova — 400 mètres (course)

Jonbibi Hukmova — 800 mètres (course)

Valeriya Gorbatova — saut en hauteur