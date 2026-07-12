La NASA lance un appel à volontaires pour une expérience de vie sur Mars

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La NASA lance un appel à volontaires pour une expérience de vie sur Mars

L'agence spatiale américaine — NASA a annoncé la sélection de quatre volontaires pour un projet scientifique unique simulant la vie sur la Lune et sur Mars. Ce programme d'un an permettra aux participants de vivre dans des conditions similaires aux futures missions spatiales.

Selon l'agence, l'expérience débutera en août 2027 au Centre spatial Johnson à Houston. Le projet ne prévoit pas un vol réel, mais une simulation du mode de vie sur la Lune et Mars dans un environnement spécialement conçu.

Pendant 12 mois, les participants vivront dans un espace clos et effectueront des tâches similaires à celles des astronautes. Ils passeront des tests tels que la culture de plantes, le suivi régulier de leur santé et des exercices de sortie dans l'espace.

Grâce à ce projet, les experts prévoient d'évaluer dans quelle mesure le corps humain est prêt pour des missions spatiales de longue durée. L'impact sur le rythme biologique humain du fait qu'une journée sur Mars dure environ 40 minutes de plus que sur Terre sera également étudié.

Qui peut participer ?

Les citoyens américains ou les détenteurs d'un Green Card peuvent participer au concours. Les candidats doivent être âgés de 30 à 55 ans, ne pas dépasser 1,88 mètre et avoir une bonne maîtrise de l'anglais.

De plus, les personnes titulaires d'une licence en ingénierie, biologie, physique ou mathématiques seront privilégiées. Les candidatures de personnes ayant une expérience en recherche scientifique ou en service militaire seront également examinées avec attention.

Comment se déroulera l'expérience ?

Le projet se composera de trois étapes. Dans un premier temps, les participants vivront dans un module spécial construit pour ressembler à un vaisseau spatial. Ensuite, ils seront transférés dans un environnement simulant la surface de Mars pour effectuer des exercices pratiques de culture et de travail en extérieur. Lors de la phase finale, ils retourneront dans l'environnement du vaisseau spatial pour simuler le processus de « retour » sur Terre.

La NASA souligne que cette étude revêt une importance capitale pour organiser plus sûrement les futures missions habitées vers la Lune et Mars.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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