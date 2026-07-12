Dana White révèle la blessure de McGregor : « Cinq ans, ce n'est pas facile »

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Dana White révèle la blessure de McGregor : « Cinq ans, ce n'est pas facile »

Le président de l'UFC, Dana White, a donné des informations sur la blessure de Conor McGregor subie lors de son combat contre Max Holloway. Il a déclaré que le combattant irlandais souffre d'une blessure au ligament croisé antérieur du genou.

White a admis qu'il s'attendait à au moins un round complet et intense avant le combat, mais que les événements ont pris une tournure totalement différente.

« Je m'attendais à au moins un round de vrai combat »

Commentant le combat principal de l'UFC 329, Dana White a déclaré que l'état de McGregor l'avait surpris.

« Une carte incroyable. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un round de vrai combat », a déclaré le patron de l'UFC.

Selon lui, revenir dans l'octogone après une longue pause n'est pas chose aisée, ce qui a pu affecter la condition physique de McGregor.

Le cardio de McGregor a soulevé des questions

White a souligné que l'endurance de Conor n'était pas non plus au niveau attendu.

« Et puis, je n'ai pas compris ce qui est arrivé au cardio de Conor. Cinq ans, ce n'est pas facile », a-t-il ajouté.

McGregor est monté dans l'octogone pour la dernière fois en 2021 et a combattu lors de l'UFC 329 après une pause de cinq ans.

Le type de blessure a été révélé

Dana White a confirmé que McGregor souffre d'une blessure au ligament croisé du genou.

Ce type de blessure nécessite généralement un long processus de récupération. Cependant, la gravité de la blessure de McGregor et la nécessité d'une opération n'ont pas encore été divulguées.

L'avenir de McGregor est à nouveau incertain

Conor McGregor a été battu par Max Holloway au premier round lors de l'UFC 329. Désormais, la blessure soulève encore plus de questions sur son retour dans l'octogone.

Les projets futurs du combattant irlandais devraient être clarifiés après des examens médicaux.

Дана УайтКонор МакгрегорМакс ХоллоуэйЮФС
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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