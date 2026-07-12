Messi exige du respect de l'arbitre : les mots échangés sur le terrain révélés

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Messi exige du respect de l'arbitre : les mots échangés sur le terrain révélés

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine Lionel Messi lors de la Coupe du Monde–2026, lors de la première mi-temps du quart de finale contre la Suisse, s'est disputé avec l'arbitre central João Pedro Pinheiro.

L'incident s'est produit avant un coup franc. Le ton et les gestes de l'arbitre n'ont pas plu à Messi, après quoi la star argentine a exigé qu'il lui parle avec respect.

Tension avant le coup franc

Alors que la Suisse se préparait à tirer un coup franc, Pinheiro a ordonné à Messi de reculer à la distance réglementaire.

Cependant, le style de communication de l'arbitre a suscité le mécontentement du capitaine argentin.

« Parle-moi normalement », a déclaré Messi.

Messi s'approche à nouveau de l'arbitre

Après l'exécution du coup franc, le joueur s'est approché de l'arbitre, les mains sur les hanches, pour exprimer à nouveau son mécontentement.

« Parle-moi correctement. Ne me manque pas de respect. Je te parle poliment », a-t-il dit.

Les images ont montré que Messi est resté calme, mais a clairement exprimé son mécontentement face à l'attitude de l'arbitre.

Aucun carton distribué

Le bref échange entre Messi et Pinheiro n'a entraîné aucune conséquence disciplinaire.

L'arbitre n'a montré ni carton jaune ni carton rouge au capitaine argentin et le match s'est poursuivi.

Un autre épisode intense en quart de finale

Le match entre l'Argentine et la Suisse s'est déroulé sous une forte pression. À ce stade décisif, chaque décision a été scrutée par les joueurs et les entraîneurs.

Les paroles de Messi à l'arbitre sont devenues l'un des épisodes les plus discutés sur les réseaux sociaux après le match.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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