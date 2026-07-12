Coupe du Monde : La Suisse critique vivement l'arbitrage lors du match contre l'Argentine

Le match entre l'Argentine et la Suisse, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, a suscité une vive polémique. Les Suisses ont fermement condamné la décision prise via le système VAR, qualifiant le niveau de l'arbitrage de "désastre". Il est rapporté que cette situation litigieuse a scellé le sort du match et provoqué l'élimination de l'équipe européenne. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La situation la plus controversée du match a impliqué Breel Embolo. Initialement, l'arbitre portugais Joao Pinheiro avait adressé un carton jaune à l'Argentin Leandro Paredes pour une faute. Cependant, l'arbitre VAR, Guillermo Pacheco Larios, a recommandé de revoir l'action. En conséquence, l'arbitre central a changé sa décision, annulant le carton de Leandro Paredes pour l'attribuer à Breel Embolo pour "simulation". Comme il s'agissait du deuxième avertissement pour l'attaquant, il a été expulsé du terrain.

Une décision qui a "tué le match"

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse, Murat Yakin, n'a pas caché sa colère après le match. Selon Goal.com, le technicien a critiqué l'arbitrage, soulignant que de telles décisions vont à l'encontre de l'esprit du football. "C'est totalement incompréhensible. Je sais qu'ils protègent leurs arbitres, mais cette règle a tué le match aujourd'hui. Cette décision a directement influencé le résultat de la rencontre", a déclaré Yakin.

Selon l'entraîneur, au moment de l'expulsion de Breel Embolo, la Suisse gagnait en confiance. Jouer en infériorité numérique pendant plus d'une heure face aux champions du monde en titre a été un coup dur pour l'équipe. "Breel est dévasté. Il est triste de ne pas avoir pu aider l'équipe. C'était simplement une erreur d'arbitrage", a ajouté l'entraîneur.

Le milieu de terrain Remo Freuler a également exprimé son mécontentement concernant le niveau de l'arbitrage. Selon lui, les arbitres ont artificiellement modifié le cours du jeu. "C'est un désastre. Je n'ai pas compris ce que faisait l'arbitre. Je ne comprends pas pourquoi le VAR est intervenu dans une telle situation. Il y avait eu des situations similaires en première mi-temps, pourquoi n'y a-t-il pas eu de carton jaune ? Il fallait juste laisser l'arbitre faire son travail", a déclaré Remo Freuler.

Cette situation polémique serait liée aux nouvelles règles introduites par l'IFAB pour le tournoi de 2026. Alors que Breel Embolo quittait le terrain en larmes, les entraîneurs et les joueurs sur le banc suisse ont vivement exprimé leurs protestations auprès des arbitres. L'Argentine, emmenée par Lionel Messi, a arraché la victoire lors des prolongations et s'est qualifiée pour les demi-finales.