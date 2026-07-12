Le but de Jude Bellingham et la polémique de la « spidercam » : la FIFA répond aux protestations de la Norvège

Le match des quarts de finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et la Norvège restera dans les mémoires pour une controverse arbitrale inattendue. Lors de la rencontre remportée 2-1 par l'Angleterre, le but inscrit par Jude Bellingham a suscité de vives protestations de la part des Norvégiens. Les visiteurs affirment que le ballon a touché le câble de la caméra aérienne (spidercam) avant le but. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors de l'action survenue à la 45+2e minute, alors que le gardien norvégien Ørjan Nyland relançait le ballon, celui-ci est passé près des câbles de la caméra suspendue. Par la suite, le ballon est parvenu à Jude Bellingham via Elliot Anderson et Anthony Gordon, permettant à l'Anglais d'égaliser. Si le contact avec le câble avait été prouvé, le règlement de la FIFA stipulait que le but devait être annulé et le jeu repris par une « balle à terre » à l'endroit de l'incident.

La réaction virulente de la Norvège

Les joueurs et le staff technique de la Norvège ont exprimé leur mécontentement face à la décision de l'arbitre Clément Turpin. Le milieu de terrain Sander Berge a qualifié la situation de « tout simplement ridicule ». Selon lui, de tels détails ont décidé du sort du match et le résultat est injuste. Le capitaine Martin Ødegaard a également souligné que les décisions arbitrales n'avaient pas joué en leur faveur.

Le sélectionneur Ståle Solbakken a révélé avoir discuté avec l'arbitre à la mi-temps. « L'arbitre a déclaré qu'il n'avait pas vu de contact avec le câble et qu'il n'avait reçu aucun signal à ce sujet. Ceux sur le banc ont vu la trajectoire du ballon changer brusquement, comme s'il tombait tout droit du ciel. Notre gardien a également confirmé cela », a déclaré Solbakken.

Que dit la technologie ?

Pour clarifier la situation, la FIFA a publié une déclaration officielle. Selon les réseaux sociaux de l'organisation, les capteurs installés dans le ballon n'ont enregistré aucune influence extérieure. D'après Goal.com, le système de capteurs appelé « heartbeat » (battement de cœur) du ballon n'a montré aucune vibration ou collision avec un câble dans les airs.

Malgré cela, l'ancien attaquant de l'Angleterre Wayne Rooney a noté sur BBC Sport que le mouvement du ballon était suspect. Selon lui, le ballon a soudainement changé de trajectoire en l'air et est retombé rapidement, ce qui pourrait visuellement suggérer un contact avec le câble.

Cette victoire envoie l'Angleterre en demi-finale, tandis que le tournoi se termine de manière dramatique pour la Norvège. Bien que les hautes technologies soient utilisées dans le monde du football, les débats liés au facteur humain et aux équipements techniques imprévus restent d'actualité.