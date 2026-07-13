Bilić de retour en Croatie : le début d'une nouvelle ère ?

Une période de grands changements s'ouvre pour l'équipe nationale de Croatie. Après le long mandat de Zlatko Dalić, le retour d'un visage familier à la tête de la sélection est attendu : Slaven Bilić.

Bilić aurait trouvé un accord

Selon TalkSPORT, Slaven Bilić, âgé de 57 ans, a convenu des conditions de sa collaboration avec l'équipe nationale croate.

La source indique que sa nomination au poste d'entraîneur principal pourrait être officialisée dans les prochaines 24 heures.

Cette nouvelle marque le début potentiel d'une nouvelle étape pour le football croate. Bilić n'est pas un inconnu pour cette équipe : il l'a déjà dirigée par le passé et a marqué les esprits par son style.

Une seconde chance pour Bilić

Slaven Bilić a été le sélectionneur de l'équipe nationale de Croatie entre 2006 et 2012.

Sous sa direction, l'équipe a atteint les quarts de finale de l'Euro 2008. À cette époque, la Croatie était perçue comme une équipe combative, pleine de caractère et n'ayant peur d'aucun grand adversaire.

Bilić a désormais l'opportunité de revenir sur le devant de la scène avec la sélection nationale.

La fin de l'ère Dalić

Il a été annoncé précédemment que Zlatko Dalić avait quitté son poste de sélectionneur de la Croatie.

Dalić a dirigé la Croatie pendant près de 9 ans. Son mandat restera comme l'une des périodes les plus réussies de l'histoire de l'équipe.

Il a mené la Croatie en finale de la Coupe du Monde 2018 et en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Son départ est donc perçu non pas comme un simple changement d'entraîneur, mais comme la fin d'une époque.

Son dernier poste était en Arabie saoudite

Le dernier club entraîné par Bilić était Al-Fateh, en Arabie saoudite. Il a quitté cette équipe en 2024.

Depuis, le technicien croate attendait une nouvelle opportunité pour revenir au plus haut niveau. Si la nomination est confirmée, ce sera l'un des retours les plus marquants de sa carrière d'entraîneur.

Qu'attend la Croatie ?

La question du renouvellement générationnel est à l'ordre du jour en Croatie depuis plusieurs années. Alors que l'ère Luka Modrić touche progressivement à sa fin, l'équipe a besoin de nouveaux leaders, d'idées tactiques fraîches et d'une nouvelle énergie.

Bilić pourrait devenir une figure clé à ce stade. Il connaît parfaitement l'environnement de la sélection, comprend l'esprit du football croate et possède l'expérience nécessaire pour travailler sous pression.

Cependant, ce retour ne sera pas facile. Les supporters attendent des résultats, la fédération veut de la stabilité et l'équipe doit réussir sa transition sans heurts. La mission est immense, et le mode « je suis revenu et tout ira bien » ne suffira pas.

Le début officiel d'une nouvelle ère attendu

Le retour de Slaven Bilić en équipe nationale de Croatie n'est pas encore officiellement confirmé. Mais selon les sources, l'accord est presque finalisé et l'annonce pourrait tomber sous peu.

Si cette nomination se concrétise, le football croate écrira sa première page post-Dalić avec Bilić.

La question principale est désormais : Bilić pourra-t-il, lors de sa seconde tentative, transformer à nouveau la Croatie en l'une des équipes les plus redoutables d'Europe ?