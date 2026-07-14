Xabi Alonso met fin aux rumeurs sur le transfert d'Enzo Fernandez au Real Madrid

Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a clarifié les questions concernant l'avenir du milieu de terrain argentin Enzo Fernandez. Alors que les rapports sur un transfert du joueur vers le Real Madrid se multipliaient ces dernières semaines, l'entraîneur a fermement souligné son intention de conserver sa star dans l'effectif. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le technicien de 44 ans, récemment arrivé à la tête du club londonien, a évoqué lors de sa première conférence de presse le nouveau projet de l'équipe et les changements dans l'effectif. Selon lui, Enzo Fernandez occupe une place centrale dans les plans futurs de l'équipe et son transfert n'est pas à l'ordre du jour.

Dialogue entre l'entraîneur et le joueur

Xabi Alonso a confirmé avoir discuté personnellement avec Enzo Fernandez, mais a préféré garder les détails de la conversation secrets. À la question courte et directe des journalistes demandant s'il souhaitait garder le joueur, l'entraîneur a répondu par un "Oui". Cela démontre que les spéculations sur le transfert sont infondées.

Selon certaines informations, l'agent du joueur avait commencé à étudier d'autres options lors du mercato estival. Bien que l'intérêt du géant espagnol ait inquiété les supporters de Chelsea, l'ancien coach du Bayer Leverkusen a fait savoir qu'il maîtrisait la situation.

Plan à long terme et objectifs

La direction de Chelsea dispose de bases juridiques solides pour ne pas vendre Enzo Fernandez. Le contrat actuel du joueur de 25 ans avec le club court jusqu'en juin 2032. Cela permet aux Londoniens d'imposer leurs conditions dans toute négociation.

Xabi Alonso vise à reconstruire l'équipe et à restaurer une mentalité de gagnant. Il a souligné que ramener le club sur la scène européenne est la mission principale. "Nous devons faire beaucoup de choses correctement pour atteindre cet objectif. Ma priorité est de définir notre style de jeu et notre approche pour chaque match", a ajouté l'entraîneur.

Actuellement, Enzo Fernandez participe avec succès aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale d'Argentine. Après le tournoi, il prendra de courtes vacances et devrait rejoindre l'entraînement sous les ordres de Xabi Alonso fin juillet. Chelsea se prépare à entamer la nouvelle saison avec une énergie et des changements totalement nouveaux.