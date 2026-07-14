Adrien Rabiot : « Nous n'avons pas de plan spécial contre Lamine Yamal »

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Adrien Rabiot : « Nous n'avons pas de plan spécial contre Lamine Yamal »

Le milieu de terrain de l'équipe de France, Adrien Rabiot, a partagé ses réflexions avant le choc contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde. Le joueur expérimenté a déclaré lors de la conférence de presse qu'aucun plan tactique spécifique n'avait été mis en place pour arrêter la jeune star de la « Roja », Lamine Yamal. Cette rencontre est attendue comme un nouveau chapitre de la rivalité intense entre les deux équipes ces dernières années. C'est ce que rapporte Goal.com .

Comme on le sait, la relation entre Adrien Rabiot et Lamine Yamal est au centre de l'attention du monde du football depuis l'Euro 2024. À l'époque, le joueur français avait critiqué le jeune prodige, affirmant qu'il devait « en faire plus » pour atteindre la finale. Cependant, Yamal avait répondu sur le terrain en marquant un superbe but contre la France et en éliminant les Bleus du tournoi.

Approche tactique et jeu collectif

Selon Goal.com, Adrien Rabiot s'est exprimé sur un ton plus prudent cette fois-ci. Il a souligné que l'équipe de France ne commettrait pas l'erreur de se concentrer sur un seul joueur. Il a noté que l'équipe d'Espagne est dangereuse grâce à son jeu collectif et à la diversité de sa ligne d'attaque.

« Il n'y a pas de plan spécial contre Lamine Yamal. Nous ne nous préparons pas contre un seul joueur, mais contre toute l'équipe d'Espagne. Leurs attaquants, leur contrôle du ballon et leur capacité à trouver des espaces dans la surface de réparation sont de très haut niveau. Nous devons être vigilants sur tous ces points », a déclaré Rabiot.

Une atmosphère optimiste règne actuellement au sein du camp de l'équipe de France. Après avoir parcouru un chemin difficile jusqu'en demi-finale, l'équipe a atteint sa meilleure forme physique et mentale. Selon Rabiot, bien que chaque joueur de l'effectif croie en ses forces, il est impératif de rester humble face à l'adversaire.

Critiques passées et conclusions

Lorsque les journalistes ont rappelé à Rabiot ses propos tenus avant l'Euro 2024, il a abordé la situation avec calme. Le milieu de terrain a indiqué qu'il ne se souvenait pas exactement de ses paroles, mais que s'il les avait prononcées, c'était son opinion à ce moment-là. Cette fois, il met davantage l'accent sur les actions sur le terrain que sur la pression psychologique.

La demi-finale entre la France et l'Espagne se déroulera dans le stade de Dallas. Ce match revêt une grande importance, non seulement pour la qualification en finale, mais aussi comme un choc entre deux écoles de football différentes. La lutte entre la supériorité technique des Espagnols et le jeu athlétique et discipliné des Français déterminera le vainqueur.

Pour rappel, Lamine Yamal réalise des performances exceptionnelles cette saison avec le FC Barcelone et l'équipe nationale. Chacune de ses actions pose sans aucun doute de sérieux problèmes aux défenseurs adverses. La France, de son côté, s'appuiera sur sa ligne défensive expérimentée et ses contre-attaques rapides.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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