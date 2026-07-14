Huawei revient sur le marché mondial : le flagship Pura 90s Pro Max officiellement présenté

Le géant technologique chinois Huawei fait un retour fracassant sur le marché mondial des smartphones après une longue pause avec son nouveau flagship — le Pura 90s Pro Max. Ce modèle est le premier appareil mondial de l'entreprise depuis plusieurs années, doté de caractéristiques techniques puissantes presque identiques à la version destinée au marché intérieur chinois. Selon ixbt.com, le nouveau flagship prétend surpasser ses concurrents non seulement par son appareil photo, mais aussi par son autonomie et son niveau de protection. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'avantage principal du smartphone réside dans sa technologie d'affichage. L'appareil est équipé d'un écran OLED de 6,9 pouces prenant en charge la résolution FHD+. Grâce à la technologie LTPO, le taux de rafraîchissement de l'écran varie dynamiquement de 1 à 120 Hz, assurant à la fois la fluidité de l'image et l'économie d'énergie. De plus, la capacité d'afficher 1,07 milliard de couleurs et un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz offrent à l'utilisateur une expérience visuelle de haute qualité.

Capacités de l'appareil photo et intelligence artificielle

Le Huawei Pura 90s Pro Max devrait être une véritable aubaine pour les passionnés de photographie. La caméra principale de l'appareil se compose d'un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture variable f/1.4–f/4.0. Cependant, la nouveauté majeure est le capteur périscopique RYYB de 200 mégapixels, utilisé pour la première fois dans l'industrie. Ce module permet un zoom optique 4x et un zoom numérique 100x. Le système de stabilisation optique CIPA 7.0 garantit des images nettes, même au zoom maximal.

Des algorithmes d'intelligence artificielle (AI) spécifiques de l'entreprise sont utilisés lors du traitement des images. Cela permet de préserver les détails lors des prises de vue nocturnes et dans des conditions d'éclairage complexes. Un objectif ultra grand-angle de 40 mégapixels a été choisi comme troisième caméra. Pour l'enregistrement vidéo, une fonction de télézoom 20x est disponible, offrant un grand confort aux amateurs de vidéographie mobile.

Performances d'alimentation et de durabilité

Le processeur Kirin 9030s est intégré à l'intérieur de l'appareil, assurant des performances élevées. Concernant l'autonomie, Huawei a ravi les utilisateurs avec une batterie de 6000 mAh. Une telle capacité est rare parmi les flagships modernes. Le smartphone prend en charge la charge rapide filaire de 100 W et sans fil de 80 W. Notablement, le chargeur 100 W est inclus dans le pack.

De nouvelles normes ont également été établies en matière de sécurité et de durabilité. Le boîtier du Pura 90s Pro Max est protégé selon les normes IP68 et IP69. Cela signifie que le smartphone peut résister non seulement à l'immersion dans l'eau, mais aussi aux jets d'eau à haute température et haute pression. Cette caractéristique en fait l'un des flagships les plus fiables pour une utilisation dans des conditions extrêmes.

Le nouveau modèle a fait son entrée sur la scène mondiale via le marché malaisien et devrait bientôt être disponible dans les pays du Moyen-Orient et d'Europe. L'arrivée de ce modèle sur le marché ouzbek suscitera naturellement un grand intérêt parmi les passionnés de technologie, car la marque Huawei occupe une place solide dans notre pays. Son prix en Malaisie est fixé à environ 1050 euros, ce qui en fait un concurrent direct des modèles iPhone et Samsung du segment premium.