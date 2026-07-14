Lamine Yamal se moque de Roberto Martinez avant la demi-finale de la Coupe du Monde

La jeune star de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a partagé ses réflexions avant le choc contre la France en demi-finale de la Coupe du Monde qui se déroule en Amérique du Nord. L'ailier du FC Barcelone a évoqué non seulement sa préparation pour le match à venir, mais a également réagi aux spéculations liées à la numérologie et aux chiffres. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon The Guardian, lorsque le joueur, qui a eu 19 ans et porte le numéro 19 en sélection, a été interrogé sur ces coïncidences, il les a balayées. Dans sa réponse, Yamal a fait allusion aux théories de l'ancien sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, sur la numérologie, en se moquant légèrement de lui. Le joueur a souligné que ce sont les actions sur le terrain, et non les chiffres, qui déterminent le résultat.

« Non, je ne crois pas à ces choses-là. Parce que l'entraîneur du Portugal parlait aussi beaucoup de numérologie, mais au final, Mikel Merino est apparu et a tout réglé. Je ne me soucie pas de marquer, l'essentiel est de gagner. Le meilleur cadeau pour mon anniversaire sera justement la victoire », a déclaré Lamine Yamal.

Réaction à la pression et aux critiques

Malgré son jeune âge, Yamal a affirmé ne ressentir aucune nervosité ni peur avant le match le plus important de sa carrière. Selon lui, le football n'est qu'un jeu et il existe des situations bien plus difficiles dans la vie. Il a ajouté que l'équipe d'Espagne entre sur le terrain en tant que championne d'Europe en titre et qu'elle connaît parfaitement sa mission.

Le joueur a également répondu fermement aux critiques concernant une baisse de forme pendant le tournoi. « Vous pensez que je ne suis pas à mon meilleur niveau, donc vous ne devriez rien attendre de moi demain. Mais j'espère que ce jour sera spécial », a souligné l'attaquant.

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a également soutenu son joueur. Selon lui, les meilleurs matchs de Yamal dans ce tournoi sont encore à venir. Il a demandé au joueur de ne pas se laisser submerger par les attentes et de simplement prendre du plaisir à jouer. La demi-finale entre l'Espagne et la France est au centre de l'attention de toute la communauté footballistique mondiale.