La nouvelle publicité d'Anthropic sème la panique chez les utilisateurs

Anthropic, l'une des startups leaders dans le domaine de l'IA, a surpris le public et le monde technologique avec son nouveau spot publicitaire. Intitulée "There’s hope in hard questions", cette vidéo se distingue radicalement des publicités technologiques traditionnelles par son atmosphère sombre et mélancolique, suscitant de nombreux débats. Selon les experts, cette approche pourrait nuire à l'image de marque de l'entreprise. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Au lieu d'émotions chaleureuses, la publicité s'ouvre sur l'image d'une maison en feu, mettant immédiatement le spectateur mal à l'aise. La séquence montre ensuite une foule surveillée par des systèmes de reconnaissance faciale, une personne sans-abri dormant dans la rue, des rangées infinies de pierres tombales dans un cimetière et le travail pénible des mineurs extrayant des matières premières pour les smartphones. Ce choix visuel va à l'encontre des standards publicitaires qui célèbrent généralement les avancées technologiques.

En fond sonore, on entend les voix inquiètes de diverses personnes. Elles posent des questions rhétoriques et urgentes telles que "Peut-on faire confiance à l'IA ?" ou "Qui appuie sur le frein si nécessaire ?". Selon ixbt.com, Anthropic a tenté, par cette démarche, de se positionner comme une entreprise responsable qui comprend les risques de la technologie et respecte les normes éthiques, contrairement à ses concurrents.

Critiques acerbes de l'industrie

Cependant, cette stratégie marketing n'a pas donné les résultats escomptés. Sam Altman , PDG d'OpenAI, principal concurrent d'Anthropic, s'est moqué de la publicité sur X (anciennement Twitter). Il a écrit qu'en voyant la vidéo, il a d'abord cru à une parodie ou à une blague, allant même jusqu'à vérifier le nom de la page. Cette réaction d'Altman a provoqué une onde de choc sur le réseau.

Non seulement les concurrents, mais aussi d'autres experts du secteur technologique ont critiqué Anthropic. Beaucoup soulignent que malgré son fort potentiel technique, l'entreprise commet des erreurs en matière de communication d'entreprise et de marketing. Certains utilisateurs ont accusé les employés de l'entreprise de vivre dans une "psychose de l'IA" et d'être déconnectés de la réalité.

Anthropic est célèbre pour son chatbot Claude et se présente toujours comme un projet axé sur la sécurité. Les fondateurs de l'entreprise travaillaient auparavant chez OpenAI, mais ont décidé de suivre leur propre voie en raison de désaccords sur la sécurité de l'IA. Cette nouvelle publicité s'inscrit dans la continuité de cette idée de "sécurité avant tout".

En conclusion, l'expérience d'Anthropic montre que la méthode marketing consistant à "gagner la confiance par la peur" ne fonctionne pas toujours. À une époque où les gens attendent des solutions et un avenir radieux de la part de la technologie, l'imagerie de cimetières et de maisons en feu suscite naturellement une méfiance envers la marque.