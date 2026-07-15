La magie de Lionel Messi : Mikael Silvestre met en garde l'Angleterre

À l'approche de la demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Argentine, le monde du football se concentre une fois de plus sur Lionel Messi. Mikael Silvestre, ancien défenseur de Manchester United et d'Arsenal, s'est adressé aux hommes de Thomas Tuchel pour leur donner des conseils sur la manière de stopper ce joueur légendaire. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Selon Silvestre, l'équipe d'Angleterre n'a rien à envier à l'Argentine en termes d'effectif et possède le potentiel nécessaire pour l'emporter. Cependant, ils doivent neutraliser le danger imprévisible que représente Lionel Messi, âgé de 39 ans. L'ancien défenseur souligne que l'apparente passivité de Messi sur le terrain est en réalité une manœuvre tactique visant à tromper l'adversaire.

Le danger « invisible » sur le terrain

S'appuyant sur son expérience en Ligue des Champions, Mikael Silvestre a affirmé que le moment où Lionel Messi est le plus dangereux est lorsqu'il semble simplement marcher sur le terrain. « Quand il marche, il prépare son prochain tour de magie. Il analyse le jeu et planifie le moment opportun pour frapper », a déclaré Silvestre dans le podcast Could It Be Coming Home.

Selon les données, Lionel Messi a parcouru près de 47 % de sa distance totale lors de ce tournoi en marchant. Bien que cela puisse donner l'impression à beaucoup que sa condition physique a décliné, il s'agit en réalité d'un choix conscient pour économiser son énergie et faire preuve d'une vitesse explosive dans les moments décisifs. C'est précisément ce style qui lui permet de rivaliser avec Kylian Mbappé dans la course au titre de meilleur buteur.

La communication défensive, clé du succès

Silvestre conseille aux défenseurs anglais de ne pas se focaliser sur un marquage individuel strict de Lionel Messi, mais plutôt de maintenir une vigilance collective. Selon lui, une communication constante entre la ligne défensive et les milieux de terrain est cruciale. Lionel Messi possède un talent inégalé pour « disparaître » soudainement de la vue des défenseurs et trouver des espaces libres.

« J'ai joué contre lui. Il disparaît à certains moments et vous finissez par l'oublier. C'est pourquoi la ligne défensive doit communiquer plus que jamais. Vous devez constamment vous rappeler les uns aux autres qu'il peut surgir derrière votre épaule droite ou gauche », a ajouté l'ancien joueur.

Pour l'équipe d'Angleterre, cette demi-finale n'est pas seulement une porte vers la finale, mais aussi une chance de vaincre un rival historique. La tactique de Thomas Tuchel dépendra de sa capacité à contenir les mouvements rapides et les passes imprévisibles de Lionel Messi dans un périmètre de 5 à 6 mètres. Cette rencontre, qui se déroulera à Atlanta, promet d'être une véritable fête pour les fans de football du monde entier.